[Covid-19] Soffrire di disturbo da dipendenza da Internet

Il progresso nello studio del disturbo da dipendenza da Internet è stato influenzato negativamente dalla mancanza di standardizzazione in questo settore. È stato generalmente accettato tra i ricercatori, tuttavia, che la dipendenza da Internet è solo un sottoinsieme della dipendenza dalla tecnologia in generale.

Come afferma il nome, la sua concentrazione è sulla compulsione con Internet – come altre aree della dipendenza dai media possono essere viste nella dipendenza dalla televisione, dalla radio e da altri tipi di dipendenza dai media.

A causa dell’esplosione dell’era digitale, Internet Addiction Disorder ha preso il sopravvento poiché il principale colpevole è la dipendenza dalla tecnologia negli ultimi tempi. La cosa preoccupante di questo disturbo è che se ne soffri, sei continuamente circondato dalla tecnologia. Nell’era digitale, Internet ha preso il sopravvento.

Gran parte di ciò che facciamo, come popolazione generale, può essere fatto su Internet. Non riesci a trovare quella maglietta che desideri nel negozio?

Nessun problema: Internet ce l’ha! Devi effettuare un ordine per la pizza? Perché chiamare Completa un ordine online!

Non riesci a chiamare un amico per giocare a un videogioco alle 3 del mattino quando soffri di insonnia e non riesci a tornare a dormire?

Scommetto che c’è qualcuno in tutto il mondo che è sveglio e pronto a giocare!

Questo è, in sostanza, il motivo per cui questo disturbo può essere così preoccupante – anche dal punto di vista terapeutico.

È difficile vivere in questi giorni sbarazzandosi di Internet.

Ne siamo sempre circondati e per la maggior parte di noi lo usiamo quotidianamente.

