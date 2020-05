[Covid-19] Salute mentale: Disturbo ossessivo-compulsivo

Tempo di lettura: 2 minuti

Ritorniamo sull’argomento, questa volta in modo più approfondito, rispetto alla ‘notizia’ pubblicata l’8 Maggio 2020, ove l’OMS, si sta dedicando all’argomento. Dunque le malattie o i disturbi mentali in questa emergenza sanitaria del Covid-19 sono aumentati esponenzialmente a tal punto che, le condizioni che incidono sul pensiero, l’umore e il comportamento, sono raddoppiati, rispetto alla precedente situazione di ‘normalità quotidiana’.

L’allarme è stato lanciato da numerosi studiosi e medici di vari paesi esteri, tra i quali la Cina con suicidi aumentati esponenzialmente, questo già da Aprile 2020 e sul quale, la nostra agenzia di stampa, ne aveva anticipato l’allarme.

Queste situazione pericolose possono essere occasionali o di lunga durata (cronici).

Possono influire sulla capacità di relazionarsi con gli altri.

Esistono molti diversi tipi di disturbi mentali. Alcuni includono:

I disturbi d’ansia , tra cui disturbo di panico , disturbo ossessivo-compulsivo e fobie,

Depressione , disturbo bipolare e altri disturbi dell’umore

Disturbi alimentari

Disturbi della personalità

Disturbo post traumatico da stress

Disturbi psicotici , compresa la schizofrenia

Quali sono le cause dei disturbi mentali?

Non esiste un’unica causa di malattia mentale. Diversi fattori possono contribuire al rischio di soffrirlo, ad esempio:

I tuoi geni e la storia familiare,

La tua esperienza di vita, come stress o abusi, specialmente durante l’infanzia,

Fattori biologici come squilibri chimici nel cervello,

Un trauma cranico,

Esposizione di una madre a un virus o sostanza chimica durante la gravidanza,

Il consumo di alcol o di droghe,

Avere una malattia grave come il cancro,

Avere pochi amici e sentirsi soli o isolati.

I disturbi mentali non sono causati dalla mancanza di carattere. Non hanno nulla a che fare con l’essere deboli.

Chi è a rischio di malattia mentale?

I disturbi mentali sono comuni. Più della metà di tutti gli americani verrà diagnosticato un disturbo mentale ad un certo punto della loro vita.

Come vengono diagnosticati i disturbi mentali?

I passaggi per ottenere una diagnosi includono:

La tua storia medica

Un esame fisico e possibilmente test di laboratorio, se il tuo medico ritiene che altre condizioni mediche possano causare i tuoi sintomi

Una valutazione psicologica, in cui risponderai a domande sui tuoi pensieri, sentimenti e comportamenti

Quali sono i trattamenti per le malattie mentali?

Il trattamento dipende dal disturbo mentale e dalla gravità. Insieme al tuo fornitore, lavoreranno su un piano di trattamento solo per te. Di solito comporta una qualche forma di terapia. Puoi anche prendere la medicina. Alcune persone hanno anche bisogno di supporto sociale e istruzione per gestire la propria condizione.

In alcuni casi, potrebbe essere necessario un trattamento più intensivo. Se la tua malattia mentale è grave o a rischio di danni a te stesso o a qualcun altro, potresti dover andare in un ospedale psichiatrico. In ospedale, riceverai consulenza, discussioni di gruppo e attività con professionisti della salute mentale e altri pazienti.

