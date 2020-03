COVID-19, Limitate le operazioni di cooperazione umanitarie

Tempo di lettura: 1 minuto

Molteplici organizzazioni di soccorso e di sviluppo stanno eliminando le missioni non critiche per limitare l’esposizione dello staff al nuovo coronavirus, creando allo stesso tempo piani di emergenza mentre la pandemia globale continua a intensificarsi.

Gli esperti delle organizzazioni umanitarie hanno descritto una situazione dinamica che richiede loro di sviluppare rapidamente e rivedere continuamente le politiche di viaggio del personale e di coinvolgimento della comunità.

L’impatto sul lavoro di salvataggio, come la risposta umanitaria di emergenza nelle zone di conflitto, è ancora minimo, dicono gli esperti, ma la situazione rimane fluida.

La carenza della catena di approvvigionamento presenta un’altra preoccupazione emergente, hanno riferito a Devex diversi esperti globali di salute e sviluppo.

Le Nazioni Unite stanno inoltre effettuando valutazioni del rischio “per valutare quanto sia critico il viaggio proposto in relazione al rischio rappresentato per il viaggiatore”, ha scritto il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric in una e-mail a Devex.

Alcuni casi di COVID-19 sono stati confermati in paesi, come l’Iraq, che sono già in crisi a causa di catastrofi naturali o conflitti e hanno un gran numero di persone che necessitano di assistenza di emergenza.

Un problema immediato per le agenzie di aiuto e sviluppo è l’improvvisa sfida nell’approvvigionamento di forniture sanitarie, secondo Hasani di Relief International.

