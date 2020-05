Covid-19 Italia, A proposito di mascherine…

Tempo di lettura: 1 minuto

Lo sapevate che…il Testo Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) il quale, all’art. 85, prevede: “È vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da xxx“.

Si tratta di una disposizione di legge parecchio datata, ma che certamente è ancora in vigore.

Successivamente, con legge 22 maggio 1975 n. 152, sono state introdotte nuove disposizioni a tutela dell’ordine pubblico, aggiornate con la legge . 533 dell’8 agosto 1977 e infine dall’art. 10, comma 4-bis, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.

Le nuove disposizioni in tema di sicurezza, prevedono, all’art. 5:

“E’ vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.

E’ in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

Il contravventore è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro.

Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l’arresto in “flagranza”.

Ovviamente, nel caso del Covid-19 esiste il ‘giustificato motivo’ quindi l’atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona non interessa a nessuno. Chiunque potrebbe mettersi una maschera da carneavale, tipo uomo ragno, oppure un ‘preservativo’ in testa come dice il Prof On.le Sgarbi nel video?

In qualsiasi caso…seriamente parlando…le mascherine sono dannose alla propria salute, come altrettanto i guanti. Ma ovviamente se non indossate ci sono sanzioni. Quindi…zitti e mosca.

