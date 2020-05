[Covid-19] In Italia arrivano gli assistenti civici, volontari senza compenso

Tempo di lettura: 2 minuti

Il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, al Tg1, ha detto che l’accordo sugli assistenti civici si è concluso grazie al pieno supporto di sindaci e regioni. Gli assistenti civici indosseranno una pettorina” blu con la scritta ‘assistente civico’ “e saranno a disposizione dei sindaci e ci ricorderanno, con gentilezza, nei luoghi di assembramento, che occorre ancora qualche sacrificio per tutelare i nostri cari e non vanificare gli sforzi fatti fin qui”.

Il bando verrà lanciato dalla Protezione civile e conterrà il reclutamento di 60.000 ‘assistenti civici’.

Il bando è rivolto a inoccupati, a chi non ha vincoli lavorativi, anche percettori di reddito di cittadinanza o chi usufruisce di ammortizzatori sociali; saranno individuati su base volontaria (quindi non prenderanno un euro).

Gli assistenti civici verranno coordinati dalla Protezione civile, che indica alle Regioni le disponibilità su tutto il territorio nazionale, e impiegati dai sindaci per attività sociali, per collaborare al rispetto del distanziamento sociale e per dare un sostegno alla parte più debole della popolazione.

Nello svolgimento di ciascuna attività il volontario deve sviluppare una adeguata capacità di osservazione del territorio e di selezione delle informazioni che possono risultare utili per migliorare la qualità delle relazioni e delle attività nello spazio pubblico urbano.

Al volontario è vietato l’esercizio di ogni potere di accertamento, compreso l’accertamento dell’identità personale, e di contestazione delle violazioni previste dalle disposizioni di legge e di regolamento.

La collaborazione con la Polizia Municipale si concretizza, invece, in una qualificata e tempestiva attività di segnalazione delle problematiche riscontrate, finalizzate al rafforzamento delle funzioni di prevenzione e controllo svolte dalla medesima Polizia Municipale, alla quale spetta ogni decisione sull’eventuale utilizzo delle segnalazioni per i fini d’istituto. (Fonte : Comune di Faenza).

I Comuni, attraverso l’Anci, potranno avvalersi del contributo degli assistenti civici per far rispettare tutte le misure messe in atto per contrastare e contenere il diffondersi del virus, a partire dal distanziamento sociale.

Il ministro preposto esorta questi futuri assistenti civici nel ‘dimostrare grande senso civico’ e ad aiutare il paese in questa Fase di ripartenza.

NOTA di Redazione

La polemica sul web, ovviamente non poteva mancare, infatti si è scatenata un pò ovunque e su varie piattaforme. C’è chi ritiene che qualcuno nel governo tratti i cittadini italiani come se non avessero la possibilità di discernimento, altri pensano che nel governo ritengono i cittadini italiani affetti da demenza senile, ed altro ancora.

L’On.le Vittorio Sgarbi ha fatto anche un video su questi assistenti sociali:

Ovviamente ci dissociamo dagli epiteti che vengono riferiti dall’On.le Sgarbi.

Ma non è l’unico, fra i noti personaggi, perché c’è anche il Prof Meluzzi:

Nei social stanno sorgendo gruppi allo scopo di ‘fotografare’ questi assistenti civici, ma lo scopo non è ben chiaro anche perché se qualcuno intende malmenarli non è certo da persone intelligenti…

Altri, sempre nei social net, ritengono che siamo al livello dittatoriale, al tempo del fascismo con le ronde….c’è chi dice ‘i tempi sono cambiati ed i giovani di oggi il collare non lo mettono’, chi esorta alla controrivoluzione anarchica insurrezionalista dei ‘partigiani’ rivoluzionari….ecc. ecc.

Insomma…il clima non è per nulla tranquillo…

