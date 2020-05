[Covid-19] Il controllo delle nascite (Fake News?)

Tempo di lettura: 2 minuti

In questi giorni sta girando un documento in lingua pakistana, ove sembrerebbe che, entro il dicembre 2020, verrà attivata una task force sanitaria per operare, in specifici paesi, al fine di un ‘controllo delle nascite’. Questo progetto non è nuovo, bensì esiste dal 1965, menzionato poi in un documento dell’ONU del 1972 soprattutto da applicare nel Terzo Mondo.

Facendo poi riferimento alla scoperta del Covid-19 nel liquido seminale, prendiamo spunto per quanto segue.

In alcuni paesi il controllo delle nascite esiste da molti anni.

La sterilizzazione chirurgica venne adottata a Porto Rico che, nel 1965, un terzo delle donne risultavano già sterili. Nel 1968, l’India si avviava al progetto di sterilizzazione degli uomini.

In Giappone tra il 1959 ed il 1965 furono eseguiti quasi 7 milioni di aborti.

Nel 1986, il Giornale di Milano, titolò una notizia – Non nasceranno più pupi indesiderati con il vaccino….’. L’Italia , fra il 1974 ed il 1997, ha avuto un miliardo di aborti, secondo i dati delle Nazioni Unite.

I tipi di medicinali e dispositivi per il controllo delle nascite applicati saranno i seguenti, a secondo della tipologia di uomo o donna, a secondo delle patologie, la salute, lo stato economico, ecc.

1. Sterilizzazione permanente,

2. Contraccettivi reversibili a lunga durata d’azione (LARC),

3. Iniezione contraccettiva,

4. Metodi ormonali a breve durata d’azione,

5. Metodi di barriera.

Alcune forme di controllo delle nascite sono considerate una violazione di alcune leggi religiose o tradizioni culturali, ma attualmente c’è una emergenza sanitaria nel mondo che si chiama Covid-19.

Quindi, valutato i rischi, nel caso specifico del Covid-19, se il liquido seminale può essere contaminato, è probabile che le autorità sanitarie proporranno metodi anticoncezionali, indipendentemente dalle proprie convinzioni personali. Questo metodo sino a quando non c’é una efficace cura od un vaccino’?

Fonti

India Nytime / ONU / UNICEF / Lancet / …

Per approfondimenti scientifici

US Food & Drug

Giornalisti ed esperti in Salute, Medicina, Scienza, Nutrizione Umana.

Per contattarci, redazione@reporterspress.it