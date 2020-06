[Covid-19] App tracciamento persone, privacy in pericolo?

Tempo di lettura: 2 minuti

Immuni si o no? Le App tipo immuni nascondo almeno due problemi, di cui uno è il più grave, perché si basa su un sistema informatico che sfrutta la tecnologia Bluetooth Low Energy per individuare le persone ad un metro di distanza; cosa vuol dire questo? Semplicemente che non è affidabile e non è sicura. Per quale motivo?

L’app non usa la normale tecnologia Bluetooth, bensì un derivato che si basa su un minore consumo energetico, ed è meno efficace del bluetooth normalmente utilizzato, come quello della Apple, e non solo, per collegare il telefono allo smart watch.

Oltre a quanto sopra l’app diventa a tutti gli effetti una cartella clinica nella quale saranno segnati tutti gli aggiornamenti sullo stato di salute personale.

Cosa accadrebbe se tutti questi dati venissero spalmati a terzi, di cui il singolo cittadino non è a conoscenza? Tirabaralla come dicono in Toscana?

La App di tracciamento intanto registra i contatti avvenuti tramite Bluetooth, questo vuol dire che se per ipotesi beccate un untore sarete i primi ad essere inseriti nella black list di quarantena. Ma come? Eh certo…Untori ed unti!

I codici saranno caricati sugli smartphone degli utenti che hanno avuto il “contatto” ed anche sui server del ministero della salute.

Se non scaricate la App come fate a sapere se ci sono untori o unti intorno a Voi? Come tutelarsi da questo virus?

Le regole ci sono già: distanziamento fisico, lavarsi le mani, mascherina in luoghi chiusi.

Non basta? Ok. Quindi sei consapevole e scarichi la App. Non c’è trucco né inganno…quindi dov’é il problema? Nella sicurezza informatica. Non ti interessa? OK. Scarica la App.

D’altronde non ti deve interessare se la tecnologia Bluetooth non è sicura ed è facilmente craccabile con violazioni di vario tipo: furti, alterazioni, ecc.

Cosa vuol dire? Che metti a rischio i dati anche di tanti altri…ignari utenti…e cosa accadrà quando lo verranno a sapere? Saranno felici che tu hai condiviso i loro dati con terzi sconosciuti che hanno violato la loro privacy?

Ma questo, stai tranquillo è lo scenario più terrificante possibile…come sai dietro a queste App ci sono aziende serie che proteggeranno il rischio di ‘regalare’ i tuoi dati a chicchessia, qualora craccano il sistema Contact Track Covid-19 o simili.

