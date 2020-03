Cov-19, Introvabili le mascherine in Toscana

Tempo di lettura: 2 minuti

Introvabili le mascherine a Firenze, dove pare impossibile anche stabilire eventuali tempi di consegna, come confermato dal presidente di Federfarma Toscana, Marco Nocentini Mungai. In arrivo, invece, ma non si sa quando, i gel disinfettanti più facilmente reperibili perché prodotti da aziende italiane.

Fa eco a quanto sopra però il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, a seguito di una conferenza stampa, ove ha comunicato che saranno distribuite al personale degli ospedali.

La mascherina di ‘tessuto non tessuto’ è un’idea del Presidente Rossi; può trattenere l’aerosol, come certificato dall’Università di (???).

La mascherina è prodotta in Toscana e sono in produzione tra le 20mila e le 30mila al giorno.

Una settimana prima dell’esplosione del contagio in Toscana, imprenditori italiani e cinesi di Firenze hanno donato 250mila mascherine a Pechino. Il sindaco della città, Dario Nardella, scrisse che: c’era «bisogno di dare un messaggio forte di supporto e collaborazione con il popolo cinese».

Erano le Ffp 3, certificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, e previste per gli agenti di polizia e il personale sanitario a rischio.

Il 15 febbraio 2020 il ministero degli Affari esteri, attraverso la Cooperazione internazionale, ha caricato su un volo dell’Onu, partito da Brindisi, 2 tonnellate di materiale sanitario comprese le mascherine protettive previste per il virus. Destinazione ? Ignota.

Il 19 Marzo 2020 il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha dichiarato: “Dalla Cina arriveranno 100 milioni di mascherine, oggi abbiamo firmato il contratto. Se ci sono altri Paesi che ci vogliono aiutare in questa guerra, ben vengano. siamo il Paese impegnato in prima linea”.

La Federazione italiani dei medici di famiglia denuncia che nelle zone dei focolai i colleghi della guardia medica sono senza mascherine.

I militari hanno delle scorte e possono muoversi anche all’interno della Nato chiedendo forniture “in prestito” agli alleati.

Nel contempo ricordiamo, a tutti i cittadini italiani, quanto ha detto il presidente dell’associazione di categoria che, in Confindustria, rappresenta i maggiori produttori e distributori di ‘dispositivi di protezione individuale’, cioè l’Assosistema Safety, cioè Claudio Galbiati:

“L’emergenza del Coronavirus e la corsa alle mascherine filtranti di questi giorni – ci impone di fornire alcuni importanti chiarimenti sul loro utilizzo e sulla loro efficacia di protezione. Il Dpi, per essere considerato tale, deve rispettare ‘i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e delle procedure di valutazione della conformità’ così come richiede il regolamento Ue 2016/425. Per essere efficace e sicuro, nei confronti di questa emergenza, l’Oms (Organizzazione Mondiale della sanità) prescrive un dispositivo conforme alla norma EN 149 con valida marcatura CE seguita dal numero dell’Organismo di Controllo che ne autorizza la commercializzazione“.

Federconsumatori mette in guardia sugli aumenti di prezzo: le mascherine Ffp2 si trovano al costo di circa 59,90 Euro, per una confezione da 10pz, e le Ffp3 costano fino a 99,00 Euro, confezione da 5pz. La differenza di prezzo è dovuta alle caratteristiche e al livello di protezione.

