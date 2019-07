Coty, rinnova licenza profumi Lacoste

[Press Release] Coty e Lacoste hanno annunciato il rinnovo della loro partnership per la licenza di fragranze a lungo termine. Più che un marchio, Lacoste ha incarnato per oltre 85 anni uno stile e un’attitudine distintivi. Una figura atletica con una firma audace che combina il mondo dello sport e della vita urbana. La stessa definizione di eleganza in movimento, questa eredità trova nuova espressione in una linea moderna e contemporanea.

La fragranza Lacoste è entrata a far parte del portafoglio Coty Luxury alla fine del 2016, come parte della fusione con i marchi P & G Specialty Beauty. Da allora, Lacoste ha lanciato con successo un nuovo pilastro di fragranze maschili, L’Homme Lacoste , mentre si basa sul marchio di successo ispirato alla saga L.12.12 di polo, con il suo ultimo opus francese Panacheha introdotto questa primavera 2019.

” Il rinnovo del nostro accordo con Lacoste dimostra la nostra forte fiducia nel successo di questa partnership e il ruolo chiave del marchio nel nostro portafoglio per alimentare la crescita futura ” , ha dichiarato Edgar Huber, Presidente Coty Luxury. ” Esiste una chiara sinergia tra il know-how di Coty Luxury e l’eccezionale ispirazione creativa di Lacoste, che è sinonimo di audacia, libertà e una certa eleganza francese.”

“Siamo molto lieti di rinnovare la nostra partnership con Coty e prevediamo una crescita accelerata delle nostre attività nel settore dei profumi nel prossimo futuro.

Lusso Coty ‘ s competenze e standard elevati in posizione ideale complementolo spirito creativo al centro di Lacoste, che ci consente di generare insieme eccellenti risultati eccellenti , “ha affermato Thierry Guibert, CEO di Lacoste.

Coty è una delle più grandi aziende di bellezza al mondo con un portafoglio iconico di marchi in tutto il mondo: fragranza, colore cosmetico, colore e styling dei capelli, cura della pelle e del corpo.

Coty è il leader mondiale nella profumazione, un forte numero due nel colore e nello styling professionale dei capelli e il numero tre nella cosmetica a colori.

I prodotti Coty sono venduti in oltre 150 paesi in tutto il mondo.

Coty e i suoi marchi sono impegnati in una serie di cause sociali e cercano di minimizzare il suo impatto sull’ambiente.

A proposito di Lacoste

Dalla creazione della prima polo nel 1933, LACOSTE è diventata un marchio leader nella moda e nello stile di vita.

Lo stile LACOSTE si reinventa continuamente per continuare a coniugare eredità e modernità, sport e vita quotidiana, materializzandosi attraverso collezioni iconiche, contemporanee e urbane che traggono ispirazione dallo sport e dall’eleganza francese.

LACOSTE è disponibile in diverse gamme per l’intero guardaroba per uomo, donna e bambino, offrendo un’ampia varietà di articoli: vestiti, pelletteria, profumi, scarpe, occhiali, biancheria per la casa, orologi e biancheria intima, tutti che offrono il famoso know-how del marchio.

LACOSTE è un gruppo internazionale, con sede in oltre 120 paesi, attraverso una rete di 1200 negozi.

