Cosa succede veramente alle bottiglie di plastica che butti nel cestino

Ci conforta l’idea che ogni bottiglia di plastica sarà riciclato più e più volte per sempre. Ma sfortunatamente, il più delle volte, è una bugia. Molte bottiglie non vengono affatto riciclate e quelle che lo sono , di solito non vengono trasformate in altre bottiglie o successivamente riciclate.

Invece, finiscono nelle discariche del mondo – o peggio, nell’oceano. In Canada, le bottiglie e i tappi di plastica sono stati i principali oggetti di spazzatura di plastica raccolti durante le pulizie del litorale nel 2019 , proprio dietro i mozziconi di sigaretta. Sono anche in genere tra i primi tre elementi nelle pulizie del litorale in tutto il mondo .

Ciò ha portato alcune persone a chiedersi perché le bevande siano ancora vendute in bottiglie di plastica monouso.

Una indagine di alcuni giornalisti ha tirato fuori notizie di ciò che accade effettivamente a quelle bottiglie, dopo l’uso, e cosa deve accadere per aumentare il riciclaggio in futuro.

Parte prima

