Cosa significa certificazione OEKO TEX Standard 100?

Oeko-Tex è un marchio registrato, che rappresenta le etichette dei prodotti e le certificazioni aziendali rilasciate e altri servizi forniti dall’Associazione internazionale per la ricerca e le prove nel campo dell’ecologia tessile e del cuoio (che si chiama anche Oeko-Tex in breve).

Le etichette e i certificati Oeko-Tex confermano la sicurezza uomo-ecologica dei prodotti tessili e degli articoli in pelle in tutte le fasi della produzione (materie prime e fibre , filati , tessuti , prodotti finiti pronti all’uso) lungo la catena del valore tessile . Alcuni attestano anche condizioni socialmente ed ecologicamente corrette negli impianti di produzione.

Man mano che diventi più informato sui prodotti che acquisti per la tua casa e la tua famiglia, sentirai molto parlare delle varie certificazioni disponibili per i prodotti. Mentre alcune certificazioni, come quelle interne, significano molto poco per i consumatori, altre hanno un peso maggiore.

Queste “altre” certificazioni includono quelle di terze parti che richiedono i prodotti soddisfino determinati standard di qualità, materiali e / o fabbricazione.

La certificazione OEKO TEX Standard 100 è una di quelle “altre” di terze parti che dovrebbero avere un peso nella decisione di acquisto, soprattutto quando è qualcosa di intimo.

Cosa significa che i prodotti hanno la certificazione OEKO TEX Standard 100?

Il processo di certificazione per la certificazione OEKO TEX è abbastanza approfondito e include test per un lungo elenco di prodotti chimici, pesticidi e ftalati oltre a cose comuni come piombo e arsenico.

Gli articoli che sono specificamente vietati per superare la raccolta includono quanto segue.

Fenoli clorurati

Coloranti cancerogeni

Coloranti AZO

Coloranti che inducono allergie

COV

Metalli pesanti

E altro ancora

Le certificazioni OEKO TEX Standard 100 possono essere assegnate a singoli prodotti o alle cose utilizzate per realizzare i prodotti (come il tessuto negli indumenti).

I prodotti che hanno resistito al processo di test e si sono trovati assenti di coloranti allergenici, pesticidi, fenoli clorurati, metalli pesanti, formaldeide, cloroorganici e che hanno un pH non cattivo con la pelle, possono ricevere lo standard OEKO TEX 100.

La certificazione OEKO TEX Standard 100 è completamente volontaria e deve essere aggiornata ogni anno per rimanere attiva.

Il processo di certificazione è condotto da laboratori indipendenti che non sono affiliati con il produttore degli articoli da testare.

Cosa non è la certificazione OEKO TEX Standard 100?

È importante capire che questa certificazione non significa che un prodotto sia biologico.

Esistono diversi standard e requisiti per la certificazione biologica dei prodotti.

Ciò non significa che anche gli articoli certificati OEKO TEX Standard 100 non possano essere certificati biologici.

Ogni certificazione fornisce dettagli nuovi e diversi sulla composizione dei prodotti e sono strumenti importanti che i consumatori possono utilizzare per valutare il valore di un prodotto.

Gli impianti di produzione di tutte le fasi della lavorazione tessile della catena possono richiedere la certificazione, come la produzione di fibre, la filatura, la tessitura e la maglieria, le strutture di tintura e finitura dei tessuti, i produttori di accessori, materiali o materassi in schiuma, i produttori di beni di consumo o la logistica tessile centri. Sotto forma di un questionario online, le aziende devono divulgare informazioni dettagliate sulle loro condizioni di produzione.

Il questionario è organizzato in sei moduli:

Gestione chimica

Prestazioni ambientali

Gestione ambientale

Responsabilità sociale

Gestione della qualità

Salute e sicurezza sul posto di lavoro

Per semplificare la valutazione, è possibile prendere in considerazione una serie di certificazioni di terzi già acquisite, ad esempio la famiglia di norme ISO 14000 e EMAS per la gestione ambientale, le certificazioni della Fondazione Fair Wear e altre per la responsabilità sociale e la famiglia di norme ISO 9000 per la qualità gestione.

Ogni modulo contiene le cosiddette domande di base e avanzate. È necessario rispondere ad almeno il 70% delle domande di base. Le domande avanzate sono l’occasione per documentare ulteriori sforzi verso la sostenibilità e la responsabilità sociale.

Alcune domande di base obbligatorie costituiscono criteri di esclusione: se questi criteri non sono soddisfatti nella loro interezza, la certificazione STeP non è possibile.

Tra i criteri di esclusione vi sono la non conformità agli standard STeP per le sostanze chimiche, i liquami e le emissioni, il lavoro minorile e forzato e il divieto di organizzazione sindacale.

Certificazione

A seguito della domanda di certificazione, le aziende ricevono le informazioni di accesso allo strumento di valutazione online.

Le informazioni fornite nel questionario sono riviste da Oeko-Tex, verificate da un revisore indipendente di uno degli istituti membri di Oeko-Tex durante un’ispezione in loco e infine analizzate e valutate.

Il certificato STeP mostra il punteggio e un’analisi individuale per ciascun modulo, nonché il livello di sostenibilità generale che combina i risultati equamente ponderati per i sei moduli ed è classificato come segue:

Livello 1 – livello iniziale: al 70% delle domande di base (compresi i criteri di esclusione) è stata data una risposta soddisfacente,

Livello 2 – buone prestazioni con ulteriore potenziale di ottimizzazione: risposta a domande di base aggiuntive e domande avanzate,

Livello 3 – prestazione esemplare: 67% o più delle domande di base avanzate e rimanenti con risposta.

Una volta rilasciato, il certificato STeP è valido per tre anni.

L’Associazione Oeko-Tex effettua controlli annuali per almeno il 25% di tutti i certificati Standard 100 e Leather Standard emessi .

Questi controlli comportano visite aziendali senza preavviso e test di laboratorio su campioni di prodotti etichettati acquisiti da negozi e siti di produzione.

Fonti : Wikipedia / Plush&Beds / Oeko-Tex

