Coronavirus, Volkswagen chiude impianti europei

La Volkswagen ha dichiarato che chiuderà la maggior parte dei suoi impianti europei per due settimane a causa dell’incertezza sulla domanda di automobili e parti in seguito allo scoppio del coronavirus.

Il colosso automobilistico tedesco ha aggiunto che non è possibile fornire una prospettiva attendibile per i profitti di quest’anno.

La società ha affermato che il suo business è probabilmente a rischio in Cina, anche se non ci sono nuovi casi di virus; nel contempo auspica ambiziosi piani per aumentare la produzione di auto elettriche.

Il CEO Herbert Diess ha fatto l’annuncio all’inizio della conferenza stampa annuale dell’azienda.

L’agenzia di stampa dpa, citando i rappresentanti dei dipendenti, ha affermato che gli ultimi turni si terranno venerdì nella maggior parte delle località.

Le strutture dell’azienda in Italia, dove l’epidemia è stata particolarmente grave, sono già state chiuse.

La società aveva precedentemente affermato di aspettarsi un aumento delle vendite del 4% quest’anno, ma il direttore finanziario Frank Witter ha affermato che l’incertezza sulla gravità e sulla durata dell’epidemia di virus ha reso impossibile fornire una previsione affidabile.

