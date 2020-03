Coronavirus Svizzera: dipendente Google positivo

Tempo di lettura: 1 minuto

Un dipendente di Google in Svizzera si è rivelato positivo per il coronavirus e di conseguenza l’azienda americana ha invitato i dipendenti di non viaggiare nei paesi a rischio. L’impiegato è stato nell’ufficio di Zurigo “per un periodo di tempo limitato” e al momento non aveva sintomi, ha affermato Google in una nota. L’ufficio di Zurigo rimane comunque aperto sino a quando le autorità elvetiche chiederanno la quarantena.

“Abbiamo preso – e continueremo a prendere – tutte le misure precauzionali necessarie, seguendo i consigli dei funzionari della sanità pubblica, dato che privilegiamo la salute e la sicurezza di tutti”, ha affermato la società.

Lo scoppio ha ‘arrostito’ il mondo della tecnologia. Le principali aziende tecnologiche da Facebook ad Amazon.com stanno abbandonando le conferenze del settore e limitando i viaggi per i dipendenti. Le conferenze vengono eseguite, dove possibile, mediante internet.

