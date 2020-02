Coronavirus, Psicosi e speculazioni

Tempo di lettura: 2 minuti

La procura di Milano ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di “manovre speculative” dopo le segnalazioni riguardo ai prezzi folli, di gel igienizzanti, prodotti sanitari, mascherine, correlati all’emergenza coronavirus. Al momento si tratta di un fascicolo a carico di ignoti; questo è quanto scrive fanpage sul loro sito web.

Il prezzo di vendita di una bottiglietta di Amuchina in questi giorni può costare anche 50 euro, rispetto al reale prezzo che si aggirava da 1,50 ai 2 euro.

Su Amazon i rincari a volte sfiorano il 700%: in un annuncio si legge che 12 confezioni da 80ml di Amuchina Xgerm costano 200 euro, quindi circa 16.6 euro per ogni confezione. Quindi, ben 208 euro al litro.

Un altro inserzionista è ancora più caro: 4 pezzi da 80ml di Amuchina Xgerm (totale 320ml) a 79 euro, quindi 19,75 euro per ogni confezione. Ovvero, 246,8 euro al litro. Al netto di eventuali spese di spedizione, s’intende.

Ci sono anche venditori ambulanti e soggetti alquanto loschi che ti propongono per strada prodotti disinfettati e mascherine; fate attenzione e leggete questa guida per sapere quali acquistare, ma in farmacia e negozi specializzati.

Se non si trova un disinfettante nei super o in farmacia, lo si può fare in casa. A questo proposito l’OMS e il Ministero della Salute consigliano prodotti a base di Alcol etilico o alcol isopropilico. In questo link il documento in PDF per fare il disinfettante a casa.

Sui social intanto stanno iniziando ad attivare gruppi riservati ove girano black list di aziende che stanno speculando sulla salute delle persone, inerenti ai prodotti sanitari. La maggior parte di chi fa parte di quei gruppi, quando passerà il coronavirus, intende boicottare l’acquisto dei prodotti di quelle aziende a livello internazionale.

A questa situazione si aggiungono anche gruppi ove ci sono liste di nomi e foto su chi si sta riempiendo cantine e garage di prodotti alimentari, disinfettanti, ecc. Questi soggetti verranno monitorati per capire se quei prodotti sono per la famiglia o verranno venduti al mercato nero per farci la speculazione.

