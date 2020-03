Coronavirus, Parlamento Europeo incarica personale vulnerabile allo smart working

Tempo di lettura: 2 minuti

Il Parlamento europeo ha incaricato il personale vulnerabile, con una condizione di salute preesistente, di lavorare da casa a causa dell’aumento del rischio legato allo scoppio del nuovo coronavirus COVID-19.

La Commissione europea ha confermato i suoi primi casi di coronavirus la scorsa settimana, dopo che uno staff dell’Agenzia europea per la difesa e un altro al Consiglio dell’Unione europea si sono dimostrati positivi. L’ex era da poco tornato dal Nord Italia, mentre il secondo è riferito di aver raccolto il virus attraverso la trasmissione locale in Belgio.

Nell’e-mail inviata ieri al personale del Parlamento europeo, il suo organo amministrativo autorizza tutto il personale con “malattie preesistenti conosciute a rimanere a casa e fare domanda per il telelavoro”.

Il personale del Parlamento che ha viaggiato in una zona ad alto rischio per la diffusione dell’infezione – elencato nell’e-mail come: Cina, Hong Kong, Macao, Corea del Sud, Singapore, Iran, Giappone e regioni del Nord Italia – era stato precedentemente incaricato di autoisolato per 14 giorni dopo il ritorno da un viaggio.

L’e-mail include alcuni “cluster locali” più piccoli, vale a dire, in Francia: i dipartimenti di Oise, Alta Savoia, Morbihan e Haut-Rhin; e in Germania: Landkreis Heinsberg nel Nord Reno-Westfalia – abbastanza attivo da meritare anche l’autoisolamento.

L’e-mail ribadisce inoltre la guida secondo cui il personale che si sente male deve autoisolarsi a casa – sollecitando coloro che potrebbero avere alcuni sintomi simil-influenzali.

Anche le attività non collegate alle funzioni principali del parlamento sono state annullate per tre settimane a partire dal 3 marzo, con conseguente blocco dell’accesso dei visitatori dalle regioni interessate.

In un’e-mail separata relativa al coronavirus inviata ieri al personale della Commissione europea, il commissario Johannes Hahn ribadisce l’importanza che i dipendenti adottino misure precauzionali – come elevati standard di igiene delle mani, sostituendo le missioni con videoconferenza e “niente più handshaking o baci” .

“Abbiamo contattato la Commissione europea con ulteriori domande sul suo approccio alla lotta contro COVID-19, chiedendo se ha piani di emergenza per estendere il telelavoro a personale aggiuntivo, ed attendiamo risposte.

