Coronavirus, Oggetti del contagio: La Tastiera del computer

La tastiera ha molte ragioni per essere considerata un luogo di potenziale pericolo. Prima di tutto, posizionati a pochi centimetri dal viso, quindi il primo oggetto di quell’effetto “gocciolina” per il quale si raccomanda particolare attenzione.

La sicurezza in questa fase è soprattutto una questione di attenzione e precauzione.

In entrambi i casi c’è un fattore aggravante che si aggiunge al tutto: i dispositivi sono spesso condivisi in famiglia, il che significa che mariti, mogli o bambini potrebbero facilmente mettere le mani sulla stessa tastiera per una rapida ricerca online, per una videochiamata , per un aggiornamento sui social media o per leggere un’e-mail.

La condivisione dello stesso strumento è quindi all’origine di una possibile infezione, soprattutto se – essendo calmi in casa – prestiamo meno attenzione nel portare la nostra mano in faccia o sfregandoci un occhio.

In breve, bisogna fare attenzione a prescindere. Ma disinfettare regolarmente la tastiera potrebbe essere un modo eccellente per procedere oggi e un’abitudine valida per domani.

Come pulire la tastiera

La tastiera può essere pulita in modi molto semplici, anche se la pratica non è sempre così facile per una sanificazione profonda. Esistono sostanzialmente due operazioni da eseguire:

soffiare sotto i tasti, in modo da spostare briciole e polvere ed eliminare l’accumulo di sporco dove la pulizia è più complessa;

risanamento delle superfici con cui viene a contatto, ovvero tasti e altre superfici della tastiera.

Gli ultimi studi sul Coronavirus indicano la possibilità di rimanere in superficie di solito per alcune ore, ma in alcuni casi potrebbero anche essere alcuni giorni.

Quindi non sottovalutiamo questo aspetto.

Il soffiaggio può essere gestito in sicurezza (anche se con la massima attenzione alla forza dell’erogazione dell’aria) con un normale compressore che molte persone hanno nel garage per gonfiare ruote o sfere. Chi non dispone di strumenti di questo tipo può invece fare affidamento su piccole bombolette a basso costo, occupandosi della disponibilità di un piccolo beccuccio che può essere inserito tra i tasti, concentrando il getto al massimo. Con una cifra leggermente più elevata, tuttavia, sono disponibili sistemi elettrici che a lungo termine consentono quindi risparmi sostanziali in vista della normale pulizia del dispositivo.

La tastiera deve essere disinfettata, come per qualsiasi altra superficie potenzialmente pericolosa ( smartphone incluso ), con prodotti che possono effettivamente disinfettare lo strumento. Come? Acqua e sapone, per un lavoro già utile, facendo molta attenzione che non coli nelle fessure dei tasti.

Limitare se stessi alla tastiera sarebbe ovviamente di scarsa utilità, perché le mani in realtà poggiano principalmente su tavoli e scrivanie.

Per quanto banale possa apparire questo consiglio, in questa fase è necessario: disinfettare le superfici, utilizzando anche prodotti a base alcolica in questo caso, è assolutamente importante mantenere la workstation pulita e protetta da ogni possibilità di contagio.

