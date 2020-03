Coronavirus obbliga la tedesca Lufthansa a tagliare i voli fino al 50%

Tempo di lettura: 1 minuto

La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha dichiarato che taglierà i voli fino al 50% nelle prossime settimane, a causa del crollo della domanda creata dall’epidemia di coronavirus. La compagnia aerea ha parlato di un drastico calo delle prenotazioni e di numerosi annullamenti.

La più grande compagnia aerea europea aveva già cancellato 7.100 viaggi di andata e ritorno Lufthansa per marzo 2020, principalmente in Germania e in Italia. Sono state inoltre cancellate compagnie aeree sussidiarie in Germania, Austria, Belgio e Svizzera.

Il vettore nazionale tedesco aveva precedentemente annunciato che avrebbe sospeso i voli verso la Cina continentale fino al 24 aprile e Teheran fino al 30 aprile, oltre a limitare i servizi ad altre aree gravemente colpite come la Corea del Sud e l’Italia.

La compagnia ha circa 780 aeromobili nella sua flotta che hanno volato in media 3.226 voli al giorno nel 2019.

Ai dipendenti Lufthansa è stato chiesto di ridurre volontariamente l’orario di lavoro o di prendere un congedo, peraltro ‘non retribuito’.

La possibilità di un lavoro di breve durata è stata anche esaminata in Germania e Austria.

L’International Air Transport Association ha avvertito che le compagnie aeree di tutto il mondo subiranno perdite di entrate di almeno 63 miliardi di dollari quest’anno a causa dell’epidemia di coronavirus, se il virus verrà contenuto, altrimenti le perdite saranno di $ 113 miliardi se si diffonderanno ulteriormente, in quanto i passeggeri smetteranno di viaggiare.

Fonte locale

Aviation, Car, Shipping, Transport, Yacht, other – Mail, redazione@reporterspress.it