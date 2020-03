Coronavirus, Louis Vuitton trasforma fabbrica di profumi in disinfettante per le mani

Tempo di lettura: 1 minuto

LVMH, la casa madre di Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora ecc., È ora pronta a produrre disinfettanti. Il conglomerato di lusso ha annunciato domenica che le sue fabbriche di cosmetici e profumi inizieranno a produrre grandi quantità di gel disinfettante per le mani per combattere il coronavirus .

Utilizzeranno le loro strutture per produrre i propri disinfettanti per le mani durante la carenza del prodotto causata da Coronavirus in tutto il mondo.

“LVMH utilizzerà le linee di produzione dei suoi marchi di profumi e cosmetici … per produrre grandi quantità di gel idroalcolici dal 16 marzo”, ha detto LVMH in una nota.

L’epidemia ha portato alla carenza di prodotti in tutti i mercati. Con casi segnalati, oltre 4500 e 120 morti in Francia, il disinfettante di LVMH può essere di grande aiuto per i cittadini. Si dice che il gruppo stia usando tre delle sue unità di produzione di profumi per produrre gel idroalcolici. LVMH produce profumi per marchi come Guerlain, Dior e Givenchy in queste unità. Tra una settimana, il gruppo produrrà 12 tonnellate di gel disinfettanti per le mani.

I disinfettanti saranno forniti gratuitamente alle autorità francesi e alle catene ospedaliere in Europa. La decisione del marchio di lusso di non realizzare profitti in questo momento sta vincendo Internet e sicuramente si rivelerà un attimo di respiro in tale crisi.

“Questi gel verranno consegnati gratuitamente alle autorità sanitarie”, ha aggiunto LVMH.

Fonte LVMH

