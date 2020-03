Tempo di lettura: 2 minuti

Lavarsi sempre le mani prima di:

preparare cibo o mangiare,

curare le ferite o prendersi cura di una persona malata,

inserire o rimuovere lenti a contatto (8,9).

Lavarsi sempre le mani dopo:

aver preparato cibo,

essere andato in bagno, aver cambiato il pannolino a un bambino o averlo aiutato in bagno,

aver toccato un animale, del mangime o rifiuti animali,

essersi soffiato il naso, aver tossito o starnutito,

aver curato le ferite o essersi preso cura di una persona malata,

aver toccato la spazzatura,

inoltre, lavati le mani quando sono visibilmente sporche (8,9).

Per aiutare le persone a lavarsi le mani nel modo più adeguato, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato delle indicazioni su come fare, raccomandandosi di non essere frettolosi. Un corretto lavaggio di mani dovrebbe durare circa come due volte il canto di “Happy Birthday”.

Bagna le mani con acqua (calda o fredda).

Applica abbastanza sapone da coprire tutte le mani.

Strofina le mani palmo a palmo.

Strofina la parte posteriore della mano sinistra con il palmo della mano destra con le dita intrecciate. Poi ripeti con l’altra mano.

Strofina i palmi delle mani con le dita intrecciate.

Strofina la parte posteriore delle dita contro i palmi delle mani con le dita intrecciate.

Afferra il pollice sinistro con la mano destra e strofinare in rotazione. Ripeti con la mano sinistra e il pollice destro.

Strofina le punte delle dita nell’altro palmo con un movimento circolare, andando avanti e indietro. Poi ripeti con l’altra mano.

Sciacqua le mani con acqua (calda o fredda).

Asciugale accuratamente, idealmente con un asciugamano monouso.

Utilizza l’asciugamano per chiudere il rubinetto.

Le ultime due indicazioni valgono soprattutto se ci si trova in un bagno pubblico. Riguardo all’ultimo punto, è d’accordo anche Charles Gerba, esperto di germi e biologo ambientale all’Università dell’Arizona: “La maniglia del rubinetto è la superficie più contaminata in un bagno ed è una buona idea anche usare lo stesso asciugamano per aprire la porta del bagno”.

Quindi l’acqua con cui mi lavo le mani non deve essere necessariamente calda?

In un sondaggio condotto su 500 adulti negli Stati Uniti, il 69% ritiene che la temperatura dell’acqua abbia un impatto sull’efficacia del lavaggio delle mani. In realtà, è vero che il calore può uccidere i batteri, ma l’acqua dovrebbe essere talmente calda che ci brucerebbe le mani. La salmonella, ad esempio, può sopravvivere a temperature di 55 gradi centigradi per più di 10 minuti e se ci lavassimo le mani con l’acqua a questa temperatura avremmo gravi ustioni prima che trascorrano 30 secondi.

Per scoprire esattamente quanti microbi rimangono sulle nostre mani dopo averle lavate con acqua e sapone, a temperature comprese tra i 4,4 gradi centigradi e i 50 gradi centigradi, alcuni ricercatori in Florida hanno usato un metodo noto come tecnica del “glove-juice” (succo di guanti). Le mani dei volontari sono state ricoperte di batteri, poi sono state lavate in acqua, ognuno a una certa temperatura. Dopo avergli fatto indossare guanti in lattice con all’interno una soluzione speciale che catturasse i batteri, il succo del guanto è stato raccolto e testato in laboratorio. Hanno scoperto che se l’acqua era fredda, calda o a una temperatura media non risultava alcuna differenza significativa in relazione alla quantità di batteri rimasta sulle mani delle persone.

Fonte : salvagente .it

Giornalisti ed esperti in Salute, Medicina, Scienza, Nutrizione Umana.

Per contattarci, redazione@reporterspress.it