Coronavirus, La parata di San Patrizio a New York City è stata annullata

Tempo di lettura: 1 minuto

La secolare parata del giorno di San Patrizio a New York City è stata annullata quest’anno, ha dichiarato mercoledì il Governatore di New York Andrew Cuomo, uno degli eventi pubblici statunitensi di più alto profilo che sarà abbattuto dal mondo pandemia di coronavirus.

La parata a New York City risale al 1762 ed è stata convocata da membri irlandesi dell’esercito britannico inviati alle colonie, secondo gli organizzatori, rendendola una delle più antiche celebrazioni del genere al mondo.

La notizia è arrivata poco dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un divieto di un mese di viaggiare negli Stati Uniti da paesi europei oltre al Regno Unito.

La sfilata si tiene di solito il 17 marzo, attirando milioni di spettatori che si mettono in fila lungo la Fifth Avenue di Manhattan per celebrare il santo patrono dell’Irlanda.

Gli organizzatori hanno in programma di tenere quella che sarebbe stata la 259a parata annuale in un secondo momento, ha affermato Cuomo in una nota.

Fonte locale

Sabrine & Cathrina Asenauher – Reporter Freelance – Mail, redazione@reporterspress.it