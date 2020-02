Coronavirus, Isolare la Cina dal mondo?

Tempo di lettura: 1 minuto

La situazione attuale in Cina è devastante, si pensi che ai quasi 800 milioni di cinesi è stato vietato il viaggio mentre alcuni paesi stanno valutando di interrompere le importazioni dalla Cina.

la Cina ha nascosto l’epidemia di virus per due settimane invece di chiedere una posizione globale contro l’epidemia; questo è ciò che inizialmente ha scatenato il panico interno e globale. Coloro che si stanno sacrificando per salvare le persone infette da questo virus pernicioso, come medici e infermieri in Cina, Filippine, Malesia, Corea del Sud, Giappone e altre nazioni,

Le persone in tutto il mondo sono arrabbiate con la Cina per le questioni sopra menzionate.

Questi sentimenti vanno oltre il nazionalismo e la religione, invece, si basano sull’idea che il governo cinese dovrebbe concentrarsi maggiormente sugli aspetti umanitari di ciò che sta accadendo.

In un periodo di tempo così breve, la percezione della Cina da parte delle persone sta diventando sempre più negativa in termini di sforzi umanitari.

L’attuale epidemia di coronavirus ha dimostrato che le aziende globali dovrebbero diversificare i loro paesi di produzione.

È vero che la produzione di beni in Cina è più economica, ma qualsiasi problema interno potrebbe benissimo diventare un problema globale; alla fine costano più di quanto sia economicamente praticabile.

Pertanto, è un passo prudente e saggio spostare i progetti di investimento in altri paesi il più presto possibile.

Fonte : dailysabah.com

