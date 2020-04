Coronavirus e reti 5G: La teoria della cospirazione

Tempo di lettura: 3 minuti

una nuova teoria della cospirazione diffusa da personaggi famosi, media, soggetti più o meno la cui credibilità è dubbia, affermano che il nuovo coronavirus è stato causato dalle reti 5G,

cioé la prossima generazione di tecnologia wireless attualmente in fase di implementazione in tutto il mondo.

Le teorie complottistiche sostengono che il lancio di 3G è coinciso con l’influenza (che era in circolazione prima di allora, ma …), il lancio di 4G ha coinciso con la diffusione di H1N1 e il lancio di 5G con il COVID-19.

La teoria sembra avere due campi: uno pensa che il 5G effettivamente provochi un nuovo coronavirus; l’altro pensa che indebolisca il sistema immunitario delle persone, permettendo al virus di diffondersi.

Una volta che il coronavirus ha iniziato a diffondersi negli Stati Uniti, le persone hanno iniziato a condividere mappe online che sottolineavano che le aree più colpite da COVID-19 erano anche aree in cui era stato installato il 5G (principalmente città e aree metropolitane).

Naturalmente, è più probabile che i virus si diffondano in alcune parti del paese in cui ci sono più persone, indipendentemente dalla tecnologia in quel luogo, afferma il dottor Richard R. Watkins, MD, un medico di malattie infettive ad Akron, Ohio, e un professore di medicina interna presso la Northeast Ohio Medical University.

Inoltre, tieni presente che l’Iran è stato colpito incredibilmente duramente dal virus e ha appena completato i preparativi per portare il 5G nel Paese, secondo fonti MSN.

L’India, che ha quasi 7000 casi di virus, non ha ancora il 5G, secondo The Economic Times .

E poi c’è il fatto non così secondario che non ci sono prove che il 5G causi COVID-19 o lo aiuti a diffondersi.

Le reti 5G possono essere costruite in diversi modi usando varie bande di spettro di lunghezze d’onda:

banda bassa (onde lunghe che hanno una portata enorme),

banda media (onde medie che possono coprire aree estese)

e banda alta (onde corte che trasmette su piccole aree), secondo T-Mobile .

Queste bande insieme aiutano le frequenze a trasportare più dati, hanno più velocità e copertura e penetrano più ostacoli per portare informazioni a più persone e luoghi.

I segnali circolano su nuove frequenze radio e le apparecchiature della torre cellulare hanno bisogno di aggiornamenti per portare il 5G a più persone, afferma la CNN .

Come la maggior parte delle nuove tecnologie, il 5G si sta diffondendo principalmente nelle città più grandi.

Alcuni studi hanno rilevato un lieve aumento del rischio di tumori cerebrali e del nervo acustico nelle persone, se esse hanno un uso elevato e prolungato del cellulare.

La nostra attuale piattaforma di rete cellulare a banda larga, 4G (o quarta generazione), ci consente di trasmettere dati più velocemente del 3G e di tutto ciò che ha preceduto. Siamo in grado di accedere alle informazioni più velocemente che mai nella storia.

Il 5G è stato creato pensando alle esigenze delle macchine , offrendo un trasferimento di dati a bassa latenza e ad alta efficienza. Ciò si ottiene suddividendo i dati in pacchetti più piccoli, consentendo tempi di trasmissione più rapidi.

Il 4G ha un ritardo di cinquanta millisecondi, il trasferimento di dati 5G offrirà un ritardo di appena un millisecondo: noi umani non noteremo la differenza, ma consentirà alle macchine di ottenere una comunicazione quasi senza soluzione di continuità.

Europol (l’agenzia europea di polizia criminale) è anche preoccupata per i pericoli del 5G. Non per motivi di salute, ma per motivi investigativi . I compiti degli investigatori potrebbero essere complicati a causa di questo nuovo sistema 5G.

Quanto sarebbe pericoloso il 5G? L’aspetto del 5G è il passaggio da un’infrastruttura di rete fisica a un’infrastruttura virtuale e decentralizzata. Gli operatori stessi e la polizia non avranno più il controllo su di loro. In effetti, la geolocalizzazione e l’ intercettazione saranno molto complicate. La crittografia dei dati sarà anche ampliato, e quindi l’anonimato dei criminali molto più diffuso.

Un altro caso, questa volta di sicurezza civile , è anche preoccupante. Alcune frequenze utilizzate dal 5G potrebbero interferire con altri servizi. I satelliti potrebbero vedere danneggiate le loro frequenze , e sono gli Stati Uniti che potrebbero essere i più colpiti. Perché negli Stati Uniti, ci sono molti tornado e altri eventi meteorologici su larga scala. Di conseguenza, i satelliti perderebbero circa il 77% dei dati che attualmente raccolgono, riducendo la capacità di prevedere il tempo fino al 30% .

Argomenti diversi evidenziano i diversi pericoli del 5G. E questi pericoli del 5G non riguardano solo la salute, ma anche un approccio più globale alla società.

Fonte : forfait5g.fr

