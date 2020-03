Coronavirus: Droplet Transmission; Quasi 2 metri la distanza di sicurezza da esseri umani

Tempo di lettura: 2 minuti

Quando starnutisci o tossisci, invii goccioline di liquido dal naso e dalla bocca. Quelle goccioline possono portare infezioni e quando entrano in qualcun altro entrano negli occhi, nel naso o nella bocca, l’infezione può renderle malate. Questo è il modo in cui l’influenza e molti virus si diffondono.

Molte persone credono erroneamente che malattie respiratorie come il raffreddore e l’influenza siano sospese nell’aria, che si diffondano nell’aria, ma in realtà sono diffuse da goccioline.

I virus vivono nella saliva e nel muco e quando tossisci o starnutisci, quelle goccioline possono diffondersi fino a 1.82 mt di distanza da te.

I virus del raffreddore e dell’influenza possono vivere al di fuori del corpo anche per diverse ore.

Quindi se tossisci o starnutisci e le goccioline atterrano su una superficie che viene successivamente toccata da qualcun altro, potrebbero essere infettati in quel modo.

Il modo migliore per prevenire la diffusione di malattie è una buona igiene delle mani. Lavati spesso le mani , usa un disinfettante per le mani quando non hai acqua e sapone a disposizione e cerca di non toccare il viso, gli occhi e il naso.

Se devi tossire o starnutire, fallo in un fazzoletto o nel gomito , in modo da non diffondere i tuoi germi fino in fondo e non farli passare su tutte le mani.

Se sei malato, è importante cercare di stare lontano dalle persone il più possibile in modo da non far ammalare anche gli altri.

Prestare particolare attenzione a coloro che sono ad alto rischio di complicazioni da raffreddore o influenza, come neonati e bambini piccoli, anziani e persone con patologie croniche. Anche se il tuo raffreddore potrebbe farti star male per alcuni giorni, potrebbe essere grave o addirittura pericoloso per qualcun altro.

Quando sei ammalato, pulisci il più possibile le superfici che tocchi.

Una volta che ti senti meglio, assicurati di pulire accuratamente tutto ciò che hai toccato. Telecomandi, telefoni cellulari, maniglie delle porte, rubinetti e interruttori della luce sono tutte superfici che vengono toccate frequentemente ma non pulite spesso.

Adottare tutte le misure possibili per mantenere in salute chi ti circonda anche quando sei malato. Se non hai abbastanza energia per pulire, chiedi a qualcun altro di farlo per te. Starai meglio se lo fai.

Fonte : cdc.gov – Centro nazionale per le immunizzazioni e le malattie respiratorie (NCIRD)

