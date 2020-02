Coronavirus, Corea del Sud in pieno focolaio; ma non è l’unico paese

Tempo di lettura: 2 minuti

I governi di vari paesi hanno emesso avvisi di viaggio e altri voli sono stati sospesi, mentre si cerca di fermare la diffusione apparentemente inevitabile di questo nuovo virus.

L’OMS dal canto suo non lesina allarmismi definendo la situazione, una nuova pandemia, e questo porta apprensione in tutto il mondo che si riflette nei mercati finanziari in calo.

La crisi ha spinto quelle aree considerate tra le peggiori attrezzate per affrontare un focolaio ad essere quasi equiparabili ad alcune delle nazioni più ricche del mondo, tra cui la Corea del Sud e l’Italia.

Il presidente Moon Jae-in, della Corea del Sud, ha dichiarato da recente che c’è un totale di 977 persone ammalate.

Korean Air ha dichiarato che uno dei membri dell’equipaggio è risultato positivo, ma la compagnia aerea non ha rivelato i voli su cui il dipendente aveva lavorato.

In una base militare degli Stati Uniti a Daegu, il centro delle infezioni nella Corea del Sud, i funzionari hanno riferito che anche il coniuge di un membro della polizia in ritardo era stato infettato. E nella minuscola nazione del Golfo Persico del Bahrain, uno di quelli infetti era un autista di scuolabus che aveva trasportato studenti fino a domenica.

Un altro risultato positivo è stato il capo della task force sui virus iraniani, che il giorno prima ha tenuto una conferenza stampa a Teheran in cui ha cercato di minimizzare il pericolo rappresentato dall’epidemia.

Croazia, Ungheria e Irlanda hanno sconsigliato di recarsi nell’area interessata dall’Italia, una delle numerose mosse governative che cercano di limitare ulteriori esposizioni.

Il Bahrein ha sospeso i voli per Dubai mentre i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti hanno emesso il più alto allarme di viaggio sulla Corea del Sud, avvisando i cittadini di evitare viaggi non essenziali compreso l’Italia.

Il Giappone ha esortato i cittadini a evitare viaggi non indispensabili nelle zone più colpite della Corea del Sud.

Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha espresso la speranza che possa aiutare a controllare la diffusione dichiarando durante una riunione di una task force sull’epidemia: “Siamo in un momento estremamente importante per porre fine alla diffusione dell’infezione in una fase iniziale“.

Anche in luoghi in cui non sono sorti casi, come la Danimarca, comunque sono pronte ex caserme militari come centri di quarantena.

Ad oggi la Cina riportato nuovi casi e decessi, soprattutto nella città centrale di Wuhan, dove l’epidemia è stata rilevata per la prima volta a dicembre 2019.

L’Iran è stato considerato una fonte di nuove trasmissioni in Medio Oriente, tra cui Iraq, Kuwait e Oman, che erano alle prese con la diffusione oltre i loro confini.

Nella città sud-orientale di Daegu e nelle aree circostanti della Corea del Sud, il panico per il virus ha portato le città a un inquietante arresto. Il paese ha riportato la sua undicesima fatalità da COVID-19 tra segnali, grandi e piccoli, del problema che si è ingrandito di quasi 15 volte in una settimana.

La lega di pallacanestro professionista della Corea del Sud ha dichiarato che vieterà gli spettatori fino a quando l’epidemia non sarà sotto controllo, mentre Busan City ha dichiarato che i campionati mondiali di tennis da tavolo che avrebbe programmato di ospitare a marzo 2020 saranno posticipati a giugno 2020.

L’esercito della Corea del Sud ha confermato che 13 truppe hanno contratto il virus, provocando la quarantena per molti altri e l’interruzione dell’addestramento sul campo.

Fonte : Sedensky da Bangkok e Mari Yamaguchi da Tokyo per AP

