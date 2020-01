Coronavirus colpisce gli anziani più duramente

Tempo di lettura: 3 minuti

Il nuovo coronavirus che ha avuto origine a Wuhan, in Cina, ha più casi della SARS nel 2003. Fino ad ora, 213 persone sono morte. Il tasso di mortalità preliminare per 2019-nCoV si aggira intorno al 3%, il che è basso, ma comunque preoccupante a causa del numero di casi che si accumulano.

Ma è probabile che tale tasso di mortalità sia più elevato negli anziani. Dati non ufficiali open source di ricercatori con sede nel Regno Unito e in Cina mostrano che su 41 decessi, 39 erano persone con più di 50 anni. Bloomberg riporta cifre simili .

Sebbene ciò non sia inaspettato, indica la necessità di terapie efficaci rivolte a questa popolazione. E poiché la percentuale di adulti oltre i 50 anni continua ad aumentare a livello globale, le future pandemie potrebbero essere più letali di quanto non siano state in passato.

“Durante l’epidemia di SARS originale, abbiamo scoperto che il tasso di mortalità era del 10%”, afferma Vineet Menachery, un immunologo della University of Texas Medical Branch che studia come i coronavirus influenzano l’invecchiamento del sistema immunitario. “Ma questo è balzato al 50% nelle persone di età superiore ai 50 anni.” Nel 2015 c’era un modello simile di vittime con MERS.

Tutti e tre i virus – SARS, MERS e ora 2019-nCoV – rientrano nella categoria dei coronavirus, che prendono il nome dalla corona appuntita di proteine ​​sul guscio esterno del virus. Quindi, sebbene non abbiamo un tasso di mortalità costante per gli adulti più anziani con 2019-nCoV, è probabile che sia anche più elevato rispetto agli adulti più giovani.

Ci sono due motivi per cui gli adulti più anziani sono più suscettibili alle infezioni. In primo luogo, gli anziani hanno maggiori probabilità di avere altre condizioni di salute croniche, come il diabete o la broncopneumopatia cronica ostruttiva, che rendono più difficile per i loro corpi far fronte ai danni causati da un nuovo agente patogeno.

Ogni anno, la maggior parte dei decessi per influenza è osservata nelle persone di 65 anni o più.

In secondo luogo, il sistema immunitario cambia con l’età, in particolare nella sua capacità di rispondere ai coronavirus.

A differenza del virus dell’influenza, che causa la maggior parte del danno al tuo corpo da solo, la maggior parte dei sintomi delle infezioni da coronavirus proviene in realtà dalla risposta immunitaria del corpo, afferma Menachery.

Sebbene lui e il suo team di laboratorio stiano ancora caratterizzando queste reazioni, sembra che i coronavirus incoraggino i sistemi immunitari più anziani a intervenire con un’infiammazione aggiuntiva, che può avere un effetto a cascata.

Questi effetti a valle possono essere particolarmente acuti quando il virus vive e si riproduce esclusivamente in un organo vitale come i polmoni, come fanno tutti SARS, MERS e 2019-nCoV. Nel tentativo di controllare l’infezione, il corpo murerà parti del polmone che ospitano la maggior parte dell’infezione.

Queste sezioni non sono quindi disponibili per assorbire ossigeno. “Puoi ancora respirare, ma non con la stessa capacità. Se hai la BPCO e le malattie cardiache, hai meno capacità per cominciare, ”afferma Menachery, il che alla fine rende l’infezione più probabile che sia fatale.

A differenza della influenza, che ha tassi di mortalità più elevati in entrambi i bambini e gli adulti più anziani, i coronavirus tendono a solo essere più pericoloso per gli anziani. In un articolo pubblicato il 29 gennaio, gli scienziati che hanno scritto sul New England Journal of Medicine hanno registrato 0 casi di 2019-nCoV in bambini di età pari o inferiore a 15 anni.

Ciò non significa che i bambini siano immuni al virus, ma potrebbero essere più bravi a combatterlo se sono altrimenti sani.

Dato che le persone vivono in età avanzata e costituiscono una parte più ampia della popolazione globale, avremo bisogno di migliori interventi sanitari per proteggerli in modo specifico, afferma Menachery. Questa sarà una sfida unica per gli scienziati che sviluppano vaccini e trattamenti per 2019-nCoV; è difficile modellare l’invecchiamento perché gli animali come i topi non invecchiano allo stesso modo degli umani.

Al momento, è fondamentale che gli scienziati sviluppino trattamenti appropriati per gli anziani affetti da 2019-nCoV, che sono a maggior rischio di complicanze.

Ma gli anziani dovranno essere in testa alle menti dei funzionari della sanità pubblica mentre si preparano anche per future pandemie. Più umani spingono nel territorio animale attraverso l’agricoltura, l’urbanizzazione e la deforestazione, più è probabile che un virus presente negli animali muta per essere trasmissibile nell’uomo, proprio come probabilmente ha fatto il 2019-nCoV .

Fonte : qz.com

Aggiornamento dalla fonte: questa storia è stata aggiornata il 31 gennaio con le attuali cifre di infezione e morte.

Giornalisti ed esperti in Salute, Medicina, Scienza, Nutrizione Umana.

Per contattarci, redazione@reporterspress.it