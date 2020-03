Coronavirus: British Airways annulla tutti i voli da e per la Italia

Tempo di lettura: 1 minuto

British Airways ha cancellato tutti i suoi voli da e per l’Italia a causa del blocco di emergenza del coronavirus, ha detto la compagnia aerea martedì 10 Marzo 2020.

La decisione è arrivata dopo che l’Italia ha annunciato un blocco a livello nazionale per prevenire un’ulteriore diffusione della tensione, che finora ha causato quasi 500 vittime in questo paese.

La decisione è arrivata a seguito di un aggiornamento dei consigli di viaggio sull’Italia, un giorno fa, dall’Ufficio britannico degli affari esteri e del Commonwealth.

L’Italia è uno dei paesi più colpiti dal coronavirus.

Il bilancio delle vittime è salito a 4.027 in tutto il mondo, tra cui 3.136 in Cina, dove l’epidemia di virus è emersa per la prima volta lo scorso dicembre.

Al di fuori della Cina, il virus ha ucciso molti altri, tra cui 463 in Italia, 237 in Iran, 54 in Corea del Sud e 27 negli Stati Uniti

Inoltre, oltre 64.000 persone sono state dimesse dagli ospedali dopo il recupero dal virus.

Secondo il sito web, il coronavirus si è diffuso in oltre 115 paesi e territori, tra cui 7.513 in Corea del Sud, 9.172 in Italia, 7.161 in Iran, 530 in Giappone, 1.412 in Francia, 729 negli Stati Uniti e 321 nel Regno Unito

Come parte degli sforzi per contenere l’epidemia, i governi hanno chiuso i confini e sospeso i viaggi terrestri e aerei con i paesi più colpiti, tra cui Cina, Italia e Iran.

