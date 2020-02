Coronavirus, Arabia Saudita sospende ingresso pellegrini Umra causa paura contagio

Tempo di lettura: 2 minuti

L’Arabia Saudita ha sospeso i visti per le visite ai luoghi più santi dell’Islam per il pellegrinaggio “umrah”, una mossa senza precedenti innescata dalle paure del coronavirus che solleva interrogativi sull’hajj annuale.

L’umrah, che si riferisce al pellegrinaggio islamico alla Mecca che può essere intrapreso in qualsiasi momento dell’anno, attira ogni anno milioni di devoti musulmani da tutto il mondo.

Un’associazione di viaggi hajj in Bangladesh ha riferito che oltre 1.000 pellegrini, molti con biglietti non rimborsabili per l’Arabia Saudita, sono stati “bloccati all’aeroporto di Dhaka” dopo che gli è stato negato il permesso di salire a bordo in seguito al brusco annuncio di Riyadh. Bloccati anche circa 10.000 visti per Umrah e 137.000 persone in Bangladesh sono ferme perché non possono svolgere l’Hajj annuale.

In Indonesia, la nazione musulmana più popolosa del mondo, la decisione di sospendere i visti potrebbe colpire fino a 200.000 pellegrini, ha affermato l’associazione locale per hajj e umrah.

Non c’è ancora chiarezza su come il coronavirus influirà sull’hajj, che dovrebbe iniziare a fine luglio 2020.

Circa 2,5 milioni di fedeli hanno viaggiato in Arabia Saudita da tutto il mondo per prendere parte allo hajj dell’anno scorso, uno dei cinque pilastri dell’Islam.

L’evento è un rito chiave di passaggio per i musulmani e una grande sfida logistica per le autorità saudite, con folle colossali che si stipano in luoghi santi relativamente piccoli.

Il santo mese di digiuno del Ramadan è considerato un periodo favorevole dai pellegrini musulmani per eseguire l’umrah.

La custodia dell’Arabia Saudita della Mecca e della Medina – i due siti più sacri dell’Islam – è vista come la più potente fonte di legittimità politica del regno.

Il regno, che ospita milioni di pellegrini ogni anno nelle città di La Mecca e Medina, ha anche sospeso i visti per i turisti provenienti da paesi con infezioni segnalate mentre i timori di una pandemia si approfondiscono.

L’Arabia Saudita, che finora non ha segnalato casi di virus ma ha espresso allarme per la sua diffusione nei paesi vicini, ha affermato le sospensioni sono temporanee ma non c’è indicazioni per quando saranno revocate.

Le misure derivano da un picco nei casi di coronavirus in tutto il Medio Oriente, anche se il numero è diminuito in Cina, dove la malattia ha avuto origine.

Dal suo scoppio, gli Emirati Arabi Uniti hanno riportato 13 casi di coronavirus, il Kuwait ha registrato 43, il Bahrain ha 33 e l’Oman è in quattro casi.

L’Iran è emerso come uno dei maggiori punti di crisi nella regione, con 26 vittime: il più alto numero di morti al di fuori della Cina.

Per frenare la diffusione della malattia dalle persone che tornano dai pellegrinaggi in Iran, i paesi del Golfo hanno implementato una serie di misure tra cui la sospensione dei voli e la chiusura delle scuole.

In Kuwait, le istituzioni governative hanno sospeso l’uso del riconoscimento delle impronte digitali per entrare e uscire, mentre il Qatar – che non ha denunciato casi – ha consigliato ai suoi cittadini di evitare il tradizionale saluto dei nasi di sfregamento.

Sebbene non siano stati segnalati casi in Arabia Saudita, un cittadino sarebbe stato contagiato in Kuwait insieme a quattro donne saudite in Bahrein, tutte rientrate dall’Iran.

Fonte locale

Emmegi Reporter Esteri – Mail, esteri@reporterspress.it