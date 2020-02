Coronavirus, analisi completa impatto globale epidemia industria tecnologica

Tempo di lettura: 1 minuto

Una completa analisi svolta dai tecnici di TrendForce, su componenti chiave e altre industrie tecnologiche, mostra l’effettivo impatto dell’epidemia di COVID-19 (Coronavirus); i dati forniti sono al 14 febbraio 2020.

Dal rapporto si evince che il coronavirus potrebbe causare un enorme calo della fornitura complessiva di prodotti tecnologici in tutto il mondo.

TrendForce ha previsto che, circa il 16% in meno di smartwatch verrà spedito dalla Cina, insieme al 10% in meno di smartphone, al 12% in meno di notebook, al 5% in meno di TV e all’8% in meno di automobili.

La carenza di manodopera e le restrizioni al traffico ridurranno i tassi di ripresa del lavoro nelle fonderie più del previsto. TrendForce prevede un possibile declino delle spedizioni per l’industria cinese della fonderia nel 1 ° trimestre 20.

Il coronavirus ha effettivamente bloccato i movimenti pubblici in ampie parti della Cina, mettendo a rischio la fornitura mondiale della produzione di materie, industria, commercio, artigianato, fieristico, sportivo, raggiungendo oltre 150 milioni di cinesi che rimangono bloccati nel lavoro.

Il virus si è innescato presso una regione ove è prolifera di industrie di vario tipo, fra esse le fibre ottiche che si trova a Wuhan, sede di Fiberhome, YOFC e Accelink, tra le altre società, che insieme rappresentano il 25% della capacità di produzione globale di fibre ottiche; dato che Wuhan è l’epicentro di COVID-19, si prevede che l’epidemia influirà in qualche modo negativamente sulla catena di approvvigionamento e spedizione di smartphone 5G cinesi.

Fonti : Trend Force / The Verge / Digital Trends