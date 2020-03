Coronavirus: alcune cose da sapere sui diritti dei passeggeri

Tempo di lettura: 2 minuti

Il tuo volo è cancellato a causa del COVID-19? Non vuoi o non puoi viaggiare? Scopri quali sono i diritti dei passeggeri nell’UE in questo periodo di crisi. Alcuni paesi dell’UE hanno introdotto misure di contenimento – dalle restrizioni ai viaggi alle chiusure e istituzioni di quarantene – per gestire la pandemia.

Queste misure hanno un impatto significativo sul settore dei trasporti. Per questo motivo è importante essere a conoscenza dei propri diritti di passeggeri.

Il 18 marzo 2020 la Commissione europea ha presentato dettagliate linee guida per garantire una coerente applicazione dei diritti dei passeggeri nell’UE e proteggere i passeggeri in tutti i paesi europei.

Che cosa succede se il mio volo viene cancellato?

Per tutti i voli cancellati, le compagnie aeree hanno l’obbligo di offrire ai passeggeri tre opzioni tra cui scegliere:

il rimborso del volo

l’imbarco su un volo alternativo non appena possibile

l’imbarco su un volo alternativo a una data successiva a scelta del passeggero

L’imbarco su un volo alternativo non appena possibile può essere soggetto a notevoli ritardi dovuti al limitato numero di voli che operano attualmente a causa delle misure per contenere la diffusione del virus.

Ho diritto a una sistemazione in albergo e pasti in caso di cancellazione?

Le compagnie aeree devono fornire gratuitamente e senza eccezioni pasti, bevande e la sistemazione in albergo per i passeggeri il cui volo viene cancellato e che scelgono il volo alternativo nella prima data possibile.

Ho diritto a un risarcimento?

I passeggeri hanno diritto a un risarcimento se il volo viene cancellato nelle due settimane prima della partenza, ma non nel caso in cui la cancellazione sia dovuta a ‘circostanze eccezionali’. La pandemia del coronavirus ha portato le autorità pubbliche a disporre misure contro la normale mobilità aerea e potrebbe quindi ricadere tra le ‘circostanze eccezionali’.

Che cosa succede se decido di cancellare il mio viaggio?

Se il passeggero cancella il viaggio di propria iniziativa, il rimborso dipende dal tipo di biglietto acquistato, come specificato nei termini e condizioni del servizio. Si consiglia di consultare la compagnia aerea per maggiori informazioni al riguardo.

L’Unione europea è l’unica zona al mondo in cui i passeggeri di aerei, treni, autobus o navi sono tutelati da un insieme di diritti.

Evitare i voli ‘fantasma’

Le norme aeroportuali obbligano le compagnie aeree a gestire la maggior parte degli slot per decollo e atterraggio per evitare di perderli la stagione successiva.

Per fermare i cosiddetti voli ‘fantasma’, nella plenaria di giovedì 26 marzo, il Parlamento discuterà e voterà la proposta della Commissione per sospendere temporaneamente le regole europee sull’assegnazione degli slot negli aeroporti.

Fonte : Parlamento Europeo

