Corea del Sud, I Consumatori boicottano grandi marchi

I consumatori della Corea del Sud stanno boicottando alcuni dei più grandi marchi giapponesi e sull’industria del turismo del paese, in riferimento alle tensioni politiche tra Seoul e Tokyo che continuano a salire.

L’hashtag #boycottjapan, rivolto a marchi di consumatori come Sony, Toyota, Uniqlo e Canon, ha iniziato ad avere trend su Instragram e altre piattaforme di social media in seguito alla decisione giapponese di limitare le esportazioni in Corea del Sud .

Tokyo afferma che le restrizioni – che riguardano le esportazioni di materiali per la produzione di chip essenziali per i produttori di semiconduttori come Samsung Electronics e SK Hynix – sono state dettate dalle preoccupazioni per i controlli sulle esportazioni della Corea del Sud.

Alcuni, tuttavia, considerano la mossa come una rappresaglia per una serie di sentenze della Corte sud-coreana, ove viene consentito di sequestrare e utilizzare beni delle società giapponesi, per compensare le vittime coreane del lavoro forzato durante la guerra.

Takeshi Okazaki, direttore di Fast Retailing di Uniqlo, ha detto che il boicottaggio sta influenzando le vendite in Corea del Sud, ma non è chiaro per quanto tempo continuerà.Altre società, tra cui Sony e Shiseido, affermano di “osservare attentamente” la situazione.

Secondo un sondaggio del Realmeter questa settimana, il 54,6% degli intervistati coreani ha dichiarato di boicottare i prodotti giapponesi , contro il 48% di una settimana fa, per protestare contro le restrizioni economiche di Tokyo contro la Corea del Sud.

Il totale del numero di intervistati, che ha affermato di aver aderito al boicottaggio o ha programmato di farlo, è sceso leggermente al 66% dal 66,8%.

Anche gli operatori del settore turistico e alberghiero in Giappone sono a rischio, secondo gli analisti, dato che i visitatori della Corea del Sud hanno recentemente contribuito in modo determinante al settore.

Secondo Naruse, un calo del turismo avrebbe probabilmente causato maggiori danni all’economia giapponese rispetto al boicottaggio delle merci, considerando che i marchi di consumo del paese hanno un’esposizione relativamente limitata al mercato sudcoreano.

Hwang, un responsabile delle pubbliche relazioni presso una banca sudcoreana, che ha chiesto di essere identificato solo dal suo cognome, ha detto che sta pensando di cancellare il suo viaggio di famiglia in Giappone quest’anno, a causa delle crescenti tensioni tra i due paesi.

Koo Kyung-hoe, un analista di KB Securities, ha avvertito dei problemi futuri. “Alla luce del boicottaggio dei prodotti giapponesi in Corea del Sud, è molto probabile che i turisti della Corea del Sud in Giappone caleranno bruscamente”, ha detto Koo.

I sudcoreani hanno rappresentato il 24% dei visitatori stranieri totali in Giappone lo scorso anno, secondo KB Securities. Il loro numero è aumentato di 2,05 milioni nel 2017, pari al 44% dell’incremento totale di quell’anno.

Un funzionario dell’agenzia del turismo giapponese ha dichiarato che vi sono state diverse cancellazioni di tour finanziati dalle società, in cui le aziende premiano i propri dipendenti con viaggi retribuiti, che sembrano essere correlati all’attuale situazione politica. Il funzionario ha dichiarato che l’impatto sui singoli clienti a luglio è stato limitato.

I precedenti boicottaggi di prodotti giapponesi in Corea del Sud, come nel 1995 e nel 2001, si sono in genere raffreddati entro un anno, ha affermato Daisuke Tomoda, della divisione Cina e Asia del Nord della Cina. “Non posso dire con certezza che sarà lo stesso questa volta, [quindi sono] a guardare la situazione”, ha detto Tomoda.

Nel frattempo, il sentimento in Giappone sembra meno influenzato dallo sprezzo politico. Il popolare gruppo K-pop BTS ha attirato 210.000 fan in quattro giorni di concerti in Giappone, secondo quanto riportato dai media.

Fonte: Asian Review

