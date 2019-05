La Convenzione è il primo trattato internazionale sui crimini commessi via Internet e altre reti informatiche, che si occupa in particolare delle violazioni del diritto d’autore , delle frodi informatiche, della pornografia infantile , dei crimini di odio e delle violazioni della sicurezza della rete . Contiene anche una serie di poteri e procedure come la ricerca di reti di computer e l’ intercettazione legale. Il suo obiettivo principale, enunciato nel preambolo, è di perseguire una politica criminale comune volta alla protezione della società dalla criminalità informatica , in particolare adottando una legislazione appropriata e promuovendo la cooperazione internazionale .

La Convenzione sulla criminalità informatica , nota anche come Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica o la Convenzione di Budapest , è la prima internazionale di trattato che cercano di affrontare Internet e criminalità informatica ( cybercrime ) armonizzando le legislazioni nazionali , il miglioramento delle tecniche investigative, e aumentando la cooperazione tra le nazioni. È stato elaborato dal Consiglio d’Europa a Strasburgo , in Francia, con la partecipazione attiva degli Stati osservatori del Consiglio d’Europa, Canada, Giappone, Filippine, Sudafrica e Stati Uniti.

La Convenzione e la sua relazione esplicativa sono state adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nella 109a sessione dell’8 novembre 2001. È stata aperta alla firma a Budapest il 23 novembre 2001 ed è entrata in vigore il 1 ° luglio 2004. A partire dal marzo 2019, 63 stati hanno ratificato la convenzione, mentre altri quattro stati hanno firmato la convenzione ma non l’hanno ratificata.

Da quando è entrato in vigore, paesi importanti come il Brasile e l’India hanno rifiutato di adottare la Convenzione con la motivazione che non hanno partecipato alla sua stesura.

La Russia si oppone alla Convenzione, affermando che l’adozione violerebbe la sovranità russa e di solito si è rifiutata di cooperare nelle indagini di polizia relative alla criminalità informatica . È il primo strumento multilaterale giuridicamente vincolante a regolamentare la criminalità informatica.

Dal 2018, l’India sta riconsiderando la sua posizione sulla Convenzione dopo un’impennata della criminalità informatica, sebbene permangano preoccupazioni sulla condivisione dei dati con le agenzie straniere.

Il 1 ° marzo 2006 è entrato in vigore il Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica .

Gli Stati che hanno ratificato il protocollo aggiuntivo sono tenuti a criminalizzare la diffusione di materiale razzista e xenofobo attraverso sistemi informatici, nonché minacce e insulti motivati ​​dal razzismo o dalla xenofobia.

Fonte

Giornalisti reporter Freelance

Per contattarci, redazione@reporterspress.it