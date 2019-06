Bentley continua le celebrazioni per il centenario con un nuovo modello Limited Edition, basato su Continental GT che rende omaggio al leggendario Bentley Blower numero 1 del 1929. La Continental GT Convertible Number 1 Edition di Mulliner è un’interpretazione moderna dell’iconica auto da corsa realizzata in serie limitata di 100 unità, in tutto il mondo. Ogni vettura sarà caratterizzato da un parafango placcato in oro 18 carati.

La Bentley Continental GT Cabriolet ha un motore W12 da 626 hp (635 CV) di 6,0 litri. La vettura è disponibile in due colori: Dragon Red II o Beluga, con capote pieghevole Claret o Beluga. L’equipaggiamento dell’auto include anche il Centenary Pack, la Bentley Black Line Specification, il Carbon Body Kit e la griglia anteriore Number 1 verniciata.

Il Bentley Centenary Specification Pack porta badge Centenary sul retro e sui centri ruota, lampade di benvenuto a LED Centenary, badge sulla leva del cambio e sul volante e un badge sul portachiavi. Altri elementi distintivi per lo styling degli esterni includono il bocchettone di riempimento e tappi a olio, così come le ruote MDS da 22 pollici con finitura Cricket Ball o Gloss Black.

All’interno, la Continental GT Cabriolet, in edizione limitata, presenta una nuova suddivisione cromatica di Cricket Ball o pelle Beluga completata da Heritage hide sui sedili e sui pannelli delle porte.

Altri dettagli includono un’insegna B impressa sui poggiatesta e gli inserti delle porte, l’impiallacciatura in legno Grand Black placcati in oro 18 carati, il volante in alcantara e la leva del cambio. Un inserto della piastra del battistrada Numero 1 e un orologio classico a lancette.

L’Edizione numero 1 sarà l’auto finale della trilogia Centenario di Bentley.

