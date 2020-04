Consulenza dell’Organizzazione mondiale della sanità per evitare la diffusione della malattia di coronavirus ( COVID -19)

Tempo di lettura: 2 minuti

Il tasso di mortalità del nuovo coronavirus può essere inferiore a quanto si pensasse in precedenza, secondo uno degli ultimi studi sulla pandemia di COVID -19.

All’inizio di questo mese, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato a un briefing mediatico su COVID -19 che a livello globale ” è morto circa il 3,4% dei casi di COVID -19 segnalati .

In confronto, l’influenza stagionale uccide in genere molto meno dell’1% di quelli infetti. ”

Al contrario, l’Ebola ha avuto un tasso di mortalità tra il 25 e il 90 percento a seconda dell’epidemia ; mentre SARS e MERS – anche parte della grande famiglia di virus coronavirus che ora include il bug COVID -19 – hanno tassi di mortalità rispettivamente del 10 percento e del 35 percento circa.

Consiglio di igiene

Pulire frequentemente le mani con acqua e sapone o strofinare a base di alcol.

Lavarsi le mani dopo aver tossito o starnutito; quando si prende cura dei malati; prima, durante e dopo la preparazione del cibo; prima di mangiare; dopo aver usato il bagno; quando le mani sono visibilmente sporche; e dopo aver maneggiato animali o rifiuti.

Mantenere una distanza di almeno 1 metro (3 piedi) da chiunque tossisca o starnutisca.

Evitare di toccare mani, naso e bocca. Non sputare in pubblico.

Copri la bocca e il naso con un fazzoletto o un gomito piegato quando tossisci o starnutisci. Scartare immediatamente il tessuto e pulire le mani.

Consiglio medico

Evitare il contatto ravvicinato con gli altri se si hanno sintomi.

Resta a casa se non ti senti bene, anche con sintomi lievi come mal di testa e naso che cola, per evitare la potenziale diffusione della malattia alle strutture mediche e ad altre persone.

Se si sviluppano sintomi gravi (febbre, tosse, difficoltà respiratorie), rivolgersi tempestivamente a cure mediche e contattare preventivamente le autorità sanitarie locali.

Nota eventuali contatti recenti con altri e dettagli di viaggio da fornire alle autorità che possono rintracciare e prevenire la diffusione della malattia.

Rimani aggiornato sugli sviluppi COVID -19 emessi dalle autorità sanitarie e segui le loro indicazioni.

Utilizzo di maschera e guanti

Le persone sane devono solo indossare una maschera se si prendono cura di una persona malata.

Indossa una maschera se tossisci o starnutisci.

Le maschere sono efficaci se utilizzate in combinazione con frequenti lavaggi delle mani.

Non toccare la maschera mentre la si indossa. Pulisci le mani se tocchi la maschera.

Scopri come indossare, rimuovere e smaltire correttamente le maschere. Pulire le mani dopo aver eliminato la maschera.

Non riutilizzare le maschere monouso.

Lavare regolarmente le mani nude è più efficace contro la cattura di COVID -19 che indossare guanti di gomma.

Il virus COVID -19 può ancora essere raccolto su guanti di gomma e trasmesso toccando il viso.

