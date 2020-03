Consigli di viaggio per le persone che indossano le lenti a contatto

Tempo di lettura: 2 minuti

Il 40 percento dei portatori di lenti a contatto non seguono le istruzioni igieniche adeguate per le loro lenti, il che può comportare gravi rischi per la salute di occhi e vista. Sebbene le lenti a contatto offrano molti vantaggi visivi, non sono prive di rischi. Prenditi cura delle tue lenti a contatto in modo da poter godere delle viste della tua destinazione.

Le infezioni agli occhi legate alle lenti a contatto e altre lesioni possono portare a danni di lunga durata ma spesso sono prevedibili. Molti errori di cura comuni, tra cui la mancata pulizia e la conservazione delle lenti come indicato da un medico di optometria e il sonno mentre indossa i contatti, possono aumentare la possibilità di ottenere batteri negli occhi e causare infezioni.

Mentre ti prepari per il tuo viaggio, segui questi suggerimenti per prevenire infezioni agli occhi legate alle lenti a contatto.

Mantieni i tuoi occhi sani per il selfie delle vacanze di primavera. Hai contatti? Tenere una coppia di riserva e seguire la corretta usura e cura dell’obiettivo. Prima che tu vada, Assicurati che la tua prescrizione di lenti a contatto sia aggiornata. Visita il tuo oculista ogni anno o tutte le volte che consigliano.

Sostituisci la custodia per lenti a contatto ogni tre mesi.

Imballare i materiali di backup, inclusi custodia per lenti a contatto, contatti, occhiali e soluzione, nel caso in cui si perda qualcosa.

Durante il tuo viaggio Anche i tuoi occhi hanno bisogno di una pausa. Estrarre le lenti a contatto prima di dormire, fare la doccia o nuotare. Indossare le lenti a contatto a letto o esporle all’acqua aumenta il rischio di infezioni oculari dolorose.

Non nuotare o fare la doccia mentre si indossano le lenti a contatto perché i germi possono essere trasportati dall’acqua all’occhio.

Sostituisci le lenti a contatto tutte le volte raccomandate dal tuo oculista.

Utilizzare solo una soluzione per lenti a contatto fresca – mai acqua – per conservare le lenti dopo ogni utilizzo.

Non mescolare mai soluzione fresca con soluzione vecchia o usata.

Non acquistare lenti a contatto a meno che non siano state prescritte per te. Indossare i contatti senza prescrizione medica può comportare gravi rischi per la vista e la salute degli occhi.

Fonte : cdc.gov

