Confronto con altre economie in via di sviluppo

La crescita del PIL in Cina supera tutti gli altri paesi in via di sviluppo, con solo l’India dopo il 1990 che si avvicina all’esperienza cinese. Gli studiosi ritengono che alti tassi di investimenti, in particolare aumenti del capitale investito per lavoratore, abbiano contribuito alla prestazione economica superiore della Cina. La crescita economica della Cina è stata confrontata con altri paesi in via di sviluppo, come Brasile , Messico e India .

L’economia relativamente libera della Cina, con meno intervento e regolamentazione del governo, è citata dagli studiosi come un fattore importante per le prestazioni superiori della Cina rispetto ad altri paesi in via di sviluppo .

La transizione della Cina da un’economia pianificata a un’economia di mercato socialista è stata spesso confrontata con le economie dell’Europa orientale che stanno attraversando una transizione simile. La performance della Cina è stata elogiata per aver evitato i grandi shock e l’inflazione che hanno afflitto il blocco orientale .

Le economie del blocco orientale hanno registrato cali dal 13% al 65% del PIL all’inizio delle riforme, mentre la crescita cinese è stata molto forte dall’inizio delle riforme.

La Cina è riuscita anche a evitare l’iperinflazione tra il 200 e il 1.000% che ha vissuto l’Europa orientale.

Questo successo è attribuito all’approccio gradualista e decentralizzato del governo cinese, che ha permesso alle istituzioni di mercato di svilupparsi al punto da poter sostituire la pianificazione statale.

Ciò contrasta con l’ approccio del “big bang” dell’Europa orientale, in cui il settore di proprietà statale è stato rapidamente privatizzato con acquisizioni di dipendenti, ma ha conservato gran parte della gestione precedente e inefficiente.

Altri fattori ritenuti responsabili delle differenze sono la maggiore urbanizzazione delle economie della CSI e le differenze nel benessere sociale e in altre istituzioni.

Un altro argomento è che, nelle economie dell’Europa orientale, a volte si vede che il cambiamento politico ha reso impossibili le riforme gradualiste, quindi gli shock e l’inflazione erano inevitabili.

