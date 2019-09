Tempo di lettura: 2 minuti

La Conferenza sulla sicurezza di Monaco ( MSC ; tedesco : Münchner Sicherheitskonferenz ) è sulla politica di sicurezza internazionale; si svolge a Monaco di Baviera dal 1963. I nomi precedenti sono Wehrkundetagung e Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik . È il più grande raduno al mondo nel suo genere.

La conferenza si è evoluta dall’Internationale Wehrkundebegegnung / Münchner Wehrkundetagung, fondata nel 1963 da Ewald-Heinrich von Kleist-Schmenzin, ovvero il combattente della resistenza del circolo di Stauffenberg il quale sostenne di prevenire conflitti militari come la seconda guerra mondiale in futuro e, per questo motivo, riunì leader ed esperti nella politica di sicurezza.

Il primo incontro era limitato a circa 60 partecipanti; tra loro c’erano Helmut Schmidt e Henry Kissinger .

Von Kleist ha guidato gli incontri fino al 1997; il suo successore che li ha guidati dal 1999 al 2008 è stato il politico e direttore aziendale Horst Teltschik ( CDU ). Dal 2009, la conferenza è diretta dall’ex diplomatico Wolfgang Ischinger .

Nel 2011 Ischinger ha fondato la fondazione no profit gGmbH della Conferenza di sicurezza di Monaco, che da allora ha diretto.

La Conferenza di sicurezza di Monaco è stata annullata due volte, nel 1991 a causa della prima guerra del Golfo e nel 1997 a seguito del ritiro di Kleist-Schmenzin. Sotto la guida di Teltschik, nel 1999 è stata aperta la Conferenza sulla sicurezza per leader politici, militari e commerciali dell’Europa centrale e orientale, nonché di India, Giappone e Repubblica popolare cinese.

Negli ultimi quattro decenni la Conferenza sulla sicurezza di Monaco è diventata il più importante forum indipendente per lo scambio di opinioni da parte dei decisori della politica di sicurezza internazionale.

Ogni anno riunisce circa 350 figure di spicco provenienti da oltre 70 paesi in tutto il mondo per impegnarsi in un intenso dibattito sulle sfide attuali e future della sicurezza.

L’elenco dei partecipanti comprende capi di Stato, governi e organizzazioni internazionali , ministri , membri del Parlamento , rappresentanti di alto livello delle forze armate , della scienza , della società civile, nonché delle imprese e dei media .

La conferenza si tiene ogni anno a febbraio. La sede è l’ Hotel Bayerischer Hof a Monaco di Baviera , in Germania. La 55a Conferenza sulla sicurezza si è tenuta dal 15 al 17 febbraio 2019.

