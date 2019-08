Condizionatore senza gas refrigeranti del futuro

Tempo di lettura: 1 minuto

I ricercatori della Saarland University in Germania hanno sviluppato un prototipo di dispositivo che può essere utilizzato per raffreddare o riscaldare l’aria in una stanza o per raffreddare o riscaldare liquidi usando “muscoli” in nichel-titanio.

Questo straordinario sistema di riscaldamento e raffreddamento funziona al doppio dell’efficienza di una pompa di calore convenzionale o al triplo dell’efficienza di un condizionatore d’aria. Non utilizza gas refrigeranti, il che lo rende ecologico.

Convenzionalmente, è necessario rimuovere il calore per raffreddare qualcosa e riscaldarlo; l’energia termica deve essere fornita ad esso. Ma questo sistema utilizza un nuovo metodo per il raffreddamento e il riscaldamento evitando tutti i problemi associati ai sistemi di riscaldamento e raffreddamento convenzionali.

Utilizza un cilindro rotante ricoperto di fasci di fili di nitinol che sollecita e scarica questi fili per creare aria calda e fredda.

Il nitinol o il nichel-titanio sono noti materiali a memoria di forma

Il nitinol è una lega metallica di nichel e titanio; ha la capacità di ripristinare la loro forma originale dopo essere stato deformato.

I fili di nichel-titanio assorbono grandi quantità di calore quando sono piegati fuori forma e quando possono tornare alla loro forma normale, rilasciano quel calore. La differenza tra il filo sollecitato e il filo rilasciato può arrivare fino a 20 ° C (36 ° F).

Autore

Nidhi Goyal

Fonte

industrytap.com

Ufficio stampa, web marketing, comunicazione, SEO, Dispacci telematici.

Per informazioni e costi, info@pmcomunicazione.com