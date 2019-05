[Comunicato stampa] Rapha lancia la nuova collaborazione di Paul Smith

La gamma comprende maglie da uomo e da donna, salopette, strati di base, t-shirt e cappellini da ciclismo. Il marchio afferma che una colorazione della marina separata, che non fa parte della collezione Rapha Cycling Club, sarà disponibile anche per i clienti Paul Smith in “quantità strettamente limitata”.

Caratterizzati da un colore base British Racing Green, le maglie Pro Team sono sovrapposte con strisce arcobaleno attorno al torso – un design sinonimo del marchio Paul Smith. I salopette neri presentano anche le strisce arcobaleno attorno a un polsino, con dettagli bianchi su jersey e pantaloncini che aggiungono le caratteristiche del design classico Rapha.

Una maglia “classica” è inclusa nella collezione e non presenta le fasce arcobaleno attorno al busto.

Rapha afferma che la collezione ha tratto ispirazione da “Il lungo amore di Paul Smith per il ciclo-sport e la sua invidiabile collezione di memorabilia per il ciclismo”, aggiungendo che i progetti erano guidati dall’idea di come sarebbe stato un kit di squadra professionale se sponsorizzato dalla moda marca.

Paul Smith è un designer britannico che ha corso da ragazzo ed è stato un appassionato di ciclismo per tutta la sua vita. Il designer ha collaborato con Rapha, oltre a disegnare le maglie del leader al Giro d’Italia e al Dubai Tour .

Il marchio ha anche avuto collaborazioni con Kask e Cinelli, oltre a offrire il proprio kit ciclistico con marchio Paul Smith.

La collezione in edizione limitata di Rapha Cycling Club + Paul Smith è disponibile da rapha.cc il 28 maggio e con un prezzo da £ 30 / $ 40 / AU $ 55 a £ 200 / $ 275 / AU $ 350.

Fonte

Giornalisti reporter Freelance

Per contattarci, redazione@reporterspress.it