Comportamento del Cov-19 sulle superfici inanimate

I coronavirus umani possono rimanere infettivi su superfici inanimate a temperatura ambiente per un massimo di 9 giorni. A una temperatura di 30 ° C o più la durata della persistenza è più breve. I coronavirus veterinari hanno dimostrato di persistere ancora più a lungo per 28 giorni. La contaminazione di superfici tattili frequenti in ambito sanitario è quindi una potenziale fonte di trasmissione virale.

Non sono stati trovati dati sulla trasmissibilità dei coronavirus dalle superfici contaminate alle mani. Tuttavia, si potrebbe dimostrare con il virus dell’influenza A che un contatto di 5 secondi può trasferire il 31,6% della carica virale alle mani.

L’efficienza di trasferimento era inferiore (1,5%) con il virus della parainfluenza 3 e un contatto di 5 s tra la superficie e le mani.

In uno studio osservazionale, è stato descritto che gli studenti si toccano il viso con le proprie mani in media 23 volte all’ora, con contatto principalmente con la pelle (56%), seguito da bocca (36%), naso (31%) e occhi (31%).

Sebbene la carica virale dei coronavirus su superfici inanimate non sia nota durante una situazione di epidemia, sembra plausibile ridurre la carica virale sulle superfici mediante disinfezione, in particolare delle superfici frequentemente toccate nell’immediato paziente circostante dove ci si può aspettare la massima carica virale.

L’OMS raccomanda “di garantire che le procedure di pulizia e disinfezione ambientale siano seguite in modo coerente e corretto. La pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente e l’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero (come l’ipoclorito di sodio) sono procedure efficaci e sufficienti. ”

L’uso tipico di candeggina è ad una diluizione di 1: 100 di ipoclorito di sodio al 5% con conseguente concentrazione finale dello 0,05% .

I nostri dati riassunti con coronavirus suggeriscono che una concentrazione dello 0,1% è efficace in 1 minuto. Ecco perché sembra appropriato raccomandare una diluizione 1:50 di candeggina standard nell’impostazione del coronavirus.

Per la disinfezione di piccole superfici l’etanolo (62–71%; test sui portatori) ha rivelato un’efficacia simile contro il coronavirus. Una concentrazione di etanolo al 70% è raccomandata anche dall’OMS per disinfettare le piccole superfici.

Non sono stati trovati dati per descrivere la frequenza di contaminazione delle mani con coronavirus o la carica virale sulle mani, dopo il contatto del paziente o dopo aver toccato le superfici contaminate.

L’OMS raccomanda di applicare preferibilmente strofinamenti a base di alcol per la decontaminazione delle mani, ad es. Dopo aver rimosso i guanti.

Due formulazioni raccomandate dall’OMS (basate sull’80% di etanolo o sul 75% di 2-propanolo) sono state valutate nei test di sospensione contro SARS-CoV e MERS-CoV, ed entrambe sono state descritte per essere molto efficaci. Non sono stati trovati dati in vitro sull’efficacia del lavaggio delle mani contro le contaminazioni da coronavirus sulle mani.

A Taiwan, tuttavia, è stato descritto che l’installazione di stazioni di lavaggio delle mani nel dipartimento di emergenza era l’unica misura di controllo delle infezioni che era significativamente associata alla protezione degli operatori sanitari dall’acquisizione del SARS-CoV, indicando che l’igiene delle mani può avere un effetto protettivo.

Il rispetto dell’igiene delle mani può essere significativamente più elevato in una situazione di epidemia, ma è probabile che rimanga un ostacolo soprattutto tra i medici.

La trasmissione in contesti sanitari può essere prevenuta con successo quando vengono costantemente attuate misure appropriate.

conclusioni

I coronavirus umani possono rimanere infettivi su superfici inanimate per un massimo di 9 giorni. La disinfezione delle superfici con ipoclorito di sodio allo 0,1% o etanolo al 62–71% riduce significativamente l’infettività del coronavirus sulle superfici entro 1 minuto di esposizione. Ci aspettiamo un effetto simile contro il SARS-CoV-2.

Fonte : journal of hospital infection

