Commissione UE, rigorosi limiti di emissione di CO2 per Italia

L’Unione europea ha recentemente adottato un regolamento sull’elettricità rivisto nel quadro della legislazione sull’energia pulita per tutti gli europei. Il regolamento sull’elettricità contiene, per la prima volta, disposizioni sui meccanismi di capacità, compresi i limiti di emissione di CO2 per le centrali elettriche che partecipano a tali meccanismi. In base al regolamento, che non è ancora entrato in vigore, gli Stati membri possono decidere di applicare tali limiti solo a partire dal 2025.

L’Italia ha deciso di limitare la partecipazione al meccanismo di capacità delle centrali elettriche che non rispettano i limiti di emissione di CO2 stabiliti dal nuovo regolamento prima ancora dell’entrata in vigore del regolamento e di non sfruttare il periodo transitorio.

L’ indagine settoriale 2016 della Commissione sui meccanismi di capacità ha costituito la base per una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri dell’UE al fine di garantire che i meccanismi di capacità siano ben progettati e adatti allo scopo.

Il rapporto di indagine settoriale ha confermato che i meccanismi di capacità possono essere necessari laddove il mercato e le carenze normative bloccano i segnali di prezzo necessari per mantenere adeguati livelli di sicurezza dell’approvvigionamento.

Tuttavia, la relazione ha chiarito che le norme UE in materia di aiuti di Stato sono importanti per garantire che i meccanismi di capacità non fungano da sovvenzioni secondarie per tecnologie specifiche o causino altre indebite distorsioni della concorrenza, o provochino un prezzo troppo elevato per i consumatori di elettricità.

L’Italia ha notificato alla Commissione i suoi piani per introdurre alcune modifiche al meccanismo di capacità approvato. Queste modifiche verranno applicate alla prima asta nell’ambito del meccanismo di capacità italiano, programmato per la fine di quest’anno.

In particolare, l’Italia consentirà ai fornitori di capacità che rispettano i rigorosi limiti di emissione di CO2 di partecipare all’asta. Questi limiti sono definiti nel regolamento sull’elettricità recentemente adottato ma non sono ancora obbligatori.

I limiti delle emissioni di CO2 impediranno la produzione di elettricità ad alte emissioni, come le centrali a carbone, dalla partecipazione al meccanismo di capacità italiano. Allo stesso tempo, l’Italia applicherà diverse misure per garantire che il meccanismo rimanga competitivo nonostante l’esclusione di tali fornitori di capacità.

In particolare, queste misure mirano a promuovere nuovi ingressi, consentendo una capacità di generazione più verde e altre tecnologie, come la risposta alla domanda e lo stoccaggio, per sostituire gradualmente le centrali elettriche esistenti e quelle più inquinanti.

La Commissione ha valutato il meccanismo di capacità, modificato dalle modifiche proposte dall’Italia, in base alle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. Ha rilevato che la misura continuerà a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e ad aumentare ulteriormente il livello di protezione ambientale senza distorcere indebitamente la concorrenza nel mercato unico.

Su tale base, la Commissione ha concluso che la misura è conforme alle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato.

