Il Committee to Protect Journalists ( CPJ ) è un’organizzazione non governativa indipendente americana senza scopo di lucro, con sede a New York City , New York, con corrispondenti in tutto il mondo. CPJ promuove la libertà di stampa e difende i diritti dei giornalisti . L’ American Journalism Review ha definito l’organizzazione “Journalism’s Red Cross “.

Il Comitato per la protezione dei giornalisti è stato fondato nel 1981 in risposta alle molestie del giornalista paraguaiano Alcibiade González Delvalle . Il presidente onorario fondatore fu Walter Cronkite .

Dal 1991, ha tenuto l’annuale CPJ International Press Freedom Awards Dinner, durante il quale giornalisti e sostenitori della libertà di stampa che hanno sopportato percosse, minacce, intimidazioni e carcere per aver segnalato la notizia ricevono premi.

Tra il 2002 e il 2008 ha pubblicato una rivista semestrale, Dangerous Assignments . Pubblica inoltre un sondaggio annuale mondiale sulla libertà di stampa chiamato Attacks on the Press .

Dal 1992, l’organizzazione ha compilato un elenco annuale di tutti i giornalisti uccisi nella linea di servizio in tutto il mondo.

Per il 2017, è stato riferito che 46 giornalisti erano stati uccisi in relazione al loro lavoro, rispetto a 48 nel 2016 e 73 nel 2015, e quello di quelli uccisi, 18 erano stati assassinati.

Un totale parziale di giornalisti uccisi durante l’intero periodo dal 1992 è disponibile sul sito web del gruppo, nonché le statistiche relative a un determinato anno; ad aprile 2018 il totale era 1285.

Le cifre dell’organizzazione sono in genere inferiori a conteggi simili simili di Reporter senza frontiere o della Federazione internazionale dei giornalisti a causa dei parametri stabiliti da CPJ e del processo di conferma. Pubblica inoltre un censimento annuale dei giornalisti incarcerati.

L’organizzazione lavora per proteggere e rafforzare i diritti di stampa gratuiti negli Stati Uniti, che, tra gli altri sforzi, include il suo progetto US Freedom Tracker Tracker. Nel 2017 il progetto ha avuto una piccola infusione di finanziamenti dopo un contributo di $ 50.000 del rappresentante statunitense Greg Gianforte .

I fondi nacquero come stipulazione di un accordo civile raggiunto da Gianforte dopo l’attacco alla vigilia delle elezioni contro il giornalista politico The Guardian Ben Jacobs nel maggio 2017, dopo che Jacobs gli aveva posto una domanda sulla politica sanitaria.

Gianforte è stato condannato per aggressione criminale in un tribunale statale nel giugno 2017 a causa del suo assalto a Jacobs. Fu multato e condannato al servizio della comunità eterapia di gestione della rabbia .

Come stipulato del suo accordo con Jacobs, Gianforte ha donato $ 50.000 al Comitato per la protezione dei giornalisti, il quale ha affermato che avrebbe usato i fondi per sostenere il Press Freedom Tracker degli Stati Uniti.

L’organizzazione è membro fondatore dell’International Freedom of Expression Exchange (IFEX), una rete globale di oltre settanta organizzazioni non governative che monitora le violazioni della libera espressione in tutto il mondo e difende giornalisti, scrittori e altri perseguitati per l’esercizio del loro diritto alla libertà di espressione .

Nel 2016, il Times of Israel ha riferito che le Nazioni Unite hanno votato per negare lo status consultivo a CPJ citando preoccupazioni per le finanze del gruppo, e anche perché CPJ non supporta la punizione per i discorsi di odio.

Il divieto è stato annullato e CPJ ha ottenuto lo status consultivo nel luglio 2016.

