Come risparmiare acqua quando si lavano i vestiti

Tempo di lettura: 2 minuti Il problema della scarsità d’acqua e del suo uso consapevole è stato a lungo oggetto di molte discussioni in conferenze in tutto il mondo che riflettono sul futuro delle prossime generazioni sulla Terra. In Brasile, questa preoccupazione acquista importanza nei periodi di siccità e siccità, come è attualmente il caso in diverse regioni che sono già in allerta per il livello dei bacini. Queste crisi, che si sono ripetute per alcuni anni, hanno generato una consapevolezza molto maggiore nella popolazione, così che le persone hanno iniziato a ripensare i modi per risparmiare acqua, il che ha solo benefici per il consumatore e l’ambiente. Quando si tratta di fare il bucato, questo non è diverso! La lavatrice è uno degli elettrodomestici di cui abbiamo bisogno per stare più attenti ai costi dell’acqua e dell’energia. Ecco perché è importante essere consapevoli delle valutazioni e dei voti dei