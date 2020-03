Come puoi migliorare il tuo sistema immunitario ?

Human hologram from points and polygons in a cloud of binary code and connections 3d illustration

Tempo di lettura: 8 minuti

Nel complesso, il tuo sistema immunitario fa un lavoro straordinario nel difenderti dai microrganismi che causano malattie. Ma a volte fallisce se è indebolito. L’idea di rafforzare la tua immunità è allettante, ma la capacità di farlo si è rivelata sfuggente per diversi motivi.

Il sistema immunitario è precisamente un sistema, non una singola entità. Per funzionare bene, richiede equilibrio e armonia. C’è ancora molto che i ricercatori non conoscono la complessità e l’interconnessione della risposta immunitaria . Per ora, non ci sono collegamenti diretti scientificamente provati tra stile di vita e funzionalità immunitaria potenziata.

Tuttavia, ciò non significa che gli effetti dello stile di vita sul sistema immunitario non siano intriganti e non dovrebbero essere studiati.

I ricercatori stanno esplorando gli effetti della dieta, dell’esercizio fisico, dell’età, dello stress psicologico e di altri fattori sul sistema immunitariorisposta, sia negli animali che nell’uomo. Nel frattempo, le strategie generali di vita sana sono un buon modo per iniziare a dare il sopravvento al sistema immunitario .

Stile di vita sano come mezzo per rafforzare il sistema immunitario

La prima linea di difesa di un individuo è scegliere uno stile di vita sano. Seguire le linee guida generali di buona salute è il singolo miglior passo che puoi fare per mantenere naturalmente il tuo sistema immunitario forte e sano. Ogni parte del tuo corpo, compreso il tuo sistema immunitario , funziona meglio quando è protetta da attacchi ambientali e sostenuta da strategie di vita sana come queste:

Non fumare.

Segui una dieta ricca di frutta e verdura.

Fare esercizio regolarmente.

Mantenere un peso sano.

Evita l’alcool. (l’alcol riduce drasticamente la potenza del sistema immunitario)

Dormi adeguatamente.

Adottare misure per evitare l’infezione, come lavarsi spesso le mani e cuocere accuratamente le carni.

Cerca di ridurre al minimo lo stress.

Aumenta l’immunità in modo naturale

Molti articoli e prodotti sugli scaffali dei negozi dichiarano di aumentare o sostenere l’ munità . Ma il concetto di rafforzare l’ immunità in realtà ha poco senso scientificamente. In effetti, aumentare il numero di cellule nel tuo corpo, cioè le cellule immunitarie o altre, non è necessariamente una buona cosa. Ad esempio, gli atleti che praticano il “doping del sangue” o pompano il sangue nei loro sistemi per aumentare il numero di cellule del sangue e migliorare le loro prestazioni corrono il rischio di ictus.

Cercare di potenziare le cellule del sistema immunitario è particolarmente complicato perché ci sono così tanti diversi tipi di cellule nel sistema immunitariosistema che risponde a tanti microbi diversi in così tanti modi. Quali celle dovresti potenziare e con quale numero?

Finora, gli scienziati non conoscono la risposta. Ciò che è noto è che il corpo genera continuamente cellule immunitarie . Certamente produce molti più linfociti di quanti ne possano usare. Le cellule extra si rimuovono attraverso un processo naturale di morte cellulare chiamato apoptosi, alcune prima di vedere qualsiasi azione, altre dopo che la battaglia è vinta. Nessuno sa quante cellule o quale sia la migliore combinazione di cellule di cui il sistema immunitario ha bisogno per funzionare al suo livello ottimale.

Età e sistema immunitario

Con l’età, l’ immunitariola capacità di risposta si riduce, il che a sua volta contribuisce a più infezioni e più cancro. Con l’aumentare dell’aspettativa di vita nei paesi sviluppati, anche l’incidenza delle condizioni legate all’età.

Sebbene alcune persone invecchino in modo sano, la conclusione di molti studi è che, rispetto ai giovani, gli anziani hanno maggiori probabilità di contrarre malattie infettive e, ancora più importante, hanno maggiori probabilità di morire per loro. Le infezioni respiratorie, l’influenza e in particolare la polmonite sono una delle principali cause di morte nelle persone di età superiore ai 65 anni in tutto il mondo.

Nessuno sa con certezza perché ciò accada, ma alcuni scienziati osservano che questo aumento del rischio è correlato a una diminuzione delle cellule T, probabilmente a causa del timo che si atrofizza con l’età e produce un numero inferiore di cellule T per combattere le infezioni. Non è del tutto chiaro se questa diminuzione della funzione del timo spieghi il calo delle cellule T o se altri cambiamenti abbiano un ruolo. Altri sono interessati a sapere se il midollo osseo diventa meno efficiente nel produrre le cellule staminali che danno origine alle cellule delsistema immunitario .

Una drastica riduzione della risposta immunitaria alle infezioni è stata dimostrata dalla risposta degli anziani ai vaccini. Ad esempio, studi sui vaccini antinfluenzali hanno dimostrato che per le persone di età superiore ai 65 anni, il vaccino è molto meno efficace rispetto ai bambini sani (di età superiore ai 2 anni). Ma nonostante la riduzione dell’efficacia, le vaccinazioni per influenza e S. pneumoniae hanno significativamente ridotto i tassi di malattia e morte nelle persone anziane rispetto a nessuna vaccinazione.

Inoltre, sembra esserci una connessione tra nutrizione e immunitànegli anziani. Una forma di malnutrizione che è sorprendentemente comune anche nei paesi ricchi è nota come “malnutrizione da micronutrienti”.

La malnutrizione da micronutrienti, in cui una persona è carente di alcune vitamine essenziali e tracce di minerali che sono ottenuti o integrati dalla dieta, può essere comune negli anziani. Le persone anziane tendono a mangiare di meno e spesso hanno meno varietà nella loro dieta. Una domanda importante è se gli integratori alimentari possono aiutare le persone anziane a mantenere un sistema immunitario più sano . Le persone anziane dovrebbero discutere di questa domanda con un medico esperto nella nutrizione geriatrica, perché mentre alcune integrazioni dietetiche possono essere utili per le persone anziane, anche piccoli cambiamenti possono avere gravi ripercussioni in questa fascia di età.

Sistema immunitario e cibo

Proprio come qualsiasi forza di combattimento, l’ esercito del sistema immunitario marcia sullo stomaco. I guerrieri del sistema immunitario sano hanno bisogno di un buon nutrimento regolare. Gli scienziati hanno da tempo riconosciuto che le persone che vivono in condizioni di povertà e malnutrite sono più vulnerabili alle malattie infettive.

Non è certo se l’aumento del tasso di malattia sia causato dall’effetto della malnutrizione sul sistema immunitario . Esistono ancora relativamente pochi studi sugli effetti della nutrizione sul sistema immunitario umano e ancora meno studi che legano gli effetti della nutrizione direttamente allo sviluppo (rispetto al trattamento) delle malattie.

È stato osservato che esistono alcune prove che varie carenze di micronutrienti, ad esempio carenze di zinco, selenio, ferro, rame, acido folico e vitamine A, B6, C ed E, possono alterare le risposte immunitarie negli animali, come misurato in la provetta. Tuttavia, l’impatto di questi cambiamenti del sistema immunitario sulla salute degli animali è meno chiaro e l’effetto di simili carenze sulla risposta immunitaria umana non è ancora stato valutato.

Se si sospetta che la propria dieta non ti stia fornendo tutti i tuoi bisogni di micronutrienti, forse, ad esempio, non ti piacciono le verdure, l’assunzione giornaliera di un integratore multivitaminico e minerale può portare altri benefici per la salute, al di là di eventuali effetti benefici sul sistema immunitariosistema. L’assunzione di megadosi di una singola vitamina no. Più non è necessariamente migliore.

Migliorare l’immunità con erbe e integratori

È sufficiente entrare in un negozio di farmacie e troverai flaconi di pillole e preparati a base di erbe che affermano di “sostenere l’ immunità ” o di migliorare la salute del sistema immunitario . Sebbene alcuni preparati abbiano alterato alcuni componenti della funzione immunitaria , finora non ci sono prove del fatto che rafforzino l’immunità al punto in cui si è meglio protetti da infezioni e malattie. Dimostrare se un’erba o qualsiasi sostanza, per quella materia, può migliorare l’ immunitàè, al momento, una questione estremamente complicata. Gli scienziati non sanno, ad esempio, se un’erba che sembra aumentare i livelli di anticorpi nel sangue stia effettivamente facendo qualcosa di benefico per l’ immunità generale .

Immunità e stress

L’industria medica ha imparato ad apprezzare la relazione strettamente connessa tra mente e corpo. Un’ampia varietà di malattie, tra cui disturbi di stomaco, orticaria e persino malattie cardiache, è legata agli effetti dello stress emotivo. Nonostante le sfide, gli scienziati stanno studiando attivamente il rapporto tra stress e funzione immunitaria .

Lo stress è difficile da definire. Ciò che può sembrare una situazione stressante per una persona non è per un’altra. Quando le persone sono esposte a situazioni che considerano stressanti, è difficile per loro misurare quanto stress sentono e difficile per lo scienziato sapere se l’impressione soggettiva di una persona della quantità di stress è accurata.

Lo scienziato può misurare solo cose che possono riflettere lo stress, come il numero di volte che il cuore batte ogni minuto, ma tali misure possono anche riflettere altri fattori.

La maggior parte dei ricercatori medici studia la relazione tra stress e immunitariola funzione, tuttavia, non studia un fattore di stress improvviso e di breve durata; piuttosto, cercano di studiare fattori di stress più costanti e frequenti noti come stress cronico, come quello causato da relazioni con familiari, amici e colleghi o sfide sostenute per svolgere bene il proprio lavoro. Alcuni scienziati stanno studiando se lo stress in corso influisce sul sistema immunitario .

Tuttavia è difficile eseguire ciò che gli scienziati chiamano “esperimenti controllati” negli esseri umani. In un esperimento controllato, lo scienziato può cambiare uno e un solo fattore, come la quantità di una particolare sostanza chimica, e quindi misurare l’effetto di quella variazione su qualche altro fenomeno misurabile, come la quantità di anticorpi prodotti da un particolare tipo di immunecella di sistema quando viene esposta alla sostanza chimica. In un animale vivente, e specialmente in un essere umano, quel tipo di controllo non è proprio possibile, dal momento che ci sono così tante altre cose che accadono all’animale o alla persona nel momento in cui vengono prese le misure.

Anche con queste inevitabili difficoltà nel misurare il rapporto tra stress e immunità, gli scienziati stanno facendo progressi.

Le temperature fredde influiscono sull’immunità.

“Indossa una giacca o prenderai un raffreddore!” È giusto? Finora, i ricercatori che stanno studiando questa domanda pensano che la normale esposizione al freddo moderato non aumenti la tua suscettibilità alle infezioni. La maggior parte degli esperti di salute concorda sul fatto che la ragione per cui l’inverno è “stagione fredda e influenzale” non è che le persone hanno freddo, ma che trascorrono più tempo al chiuso, a stretto contatto con altre persone che possono trasmettere i loro germi.

Tuttavia, i ricercatori medici rimangono interessati a questa domanda in diverse popolazioni. Alcuni esperimenti con i topi suggeriscono che l’esposizione al freddo potrebbe ridurre la capacità di far fronte alle infezioni.

E gli umani?

Gli scienziati hanno inzuppato le persone in acqua fredda e fatto sedere gli altri nudi a temperature sotto lo zero. Hanno studiato persone che vivevano in Antartide e quelle in spedizione nelle Montagne Rocciose canadesi.

I risultati sono stati misti. Ad esempio, i ricercatori hanno documentato un aumento delle infezioni delle vie respiratorie superiori negli sciatori di fondo competitivi che si esercitano vigorosamente nel freddo, ma se queste infezioni sono dovute al freddo o ad altri fattori come l’esercizio intenso o la secchezza dell’aria, non lo è conosciuto.

Un team di ricercatori canadesi che ha esaminato centinaia di studi medici sull’argomento e condotto alcune delle proprie ricerche conclude che non è necessario preoccuparsi di una moderata esposizione al freddo in quanto non ha alcun effetto dannoso sul sistema immunitario umano . Dovresti raggrupparti quando fuori fa freddo?

La risposta è “sì” se non ti senti a tuo agio o se resterai all’aperto per un lungo periodo in cui problemi come congelamento e ipotermia sono un rischio. Ma non preoccuparti dell’immunità .

L’esercizio fisico moderato fa bene all’immunità

L’esercizio fisico frequente è uno dei pilastri di una vita sana. Migliora la salute cardiovascolare, abbassa la pressione sanguigna, aiuta a controllare il peso corporeo e protegge da una varietà di malattie.sistema immunitario naturalmente e mantenerlo sano? Proprio come una dieta sana, l’esercizio fisico può contribuire a una buona salute generale e quindi a un sistema immunitario sano .

Può contribuire ancora più direttamente promuovendo una buona circolazione, che consente alle cellule e alle sostanze del sistema immunitario di muoversi liberamente attraverso il corpo e svolgere il proprio lavoro in modo efficiente.

Alcuni scienziati medici stanno provando a fare il passo successivo per determinare se l’esercizio fisico influisce direttamente sulla suscettibilità di una persona alle infezioni. Ad esempio, alcuni ricercatori stanno esaminando se quantità estreme di esercizio fisico intenso possono causare agli atleti di ammalarsi più spesso o alterare in qualche modo il loro sistema immunitariofunzione.

Per fare questo tipo di ricerca, gli scienziati degli esercizi in genere chiedono agli atleti di allenarsi intensamente; gli scienziati testano il sangue e le urine prima e dopo l’esercizio per rilevare eventuali cambiamenti nei componenti del sistema immunitario . Mentre alcuni cambiamenti sono stati registrati, gli immunologi non sanno ancora cosa significano questi cambiamenti in termini di risposta immunitaria umana .

Tuttavia, questi soggetti sono atleti d’élite sottoposti a intenso sforzo fisico. Che dire di un moderato esercizio fisico per la gente media? Aiuta a mantenere il sistema immunitariosistema sano?

Per ora, anche se non è stato stabilito un legame benefico diretto, è ragionevole considerare un esercizio fisico moderato come una freccia benefica nel fremito di una vita sana, un mezzo potenzialmente importante per mantenere sano il sistema immunitario insieme al resto del corpo.

Un modo che potrebbe aiutare i ricercatori a ottenere risposte più complete sul fatto che fattori dello stile di vita come l’esercizio fisico migliorino l’ immunità sfrutta il sequenziamento del genoma umano.

Questa opportunità di ricerca basata sulla tecnologia biomedica aggiornata può essere impiegata per dare una risposta più completa a questa e ad altre domande simili sul sistema immunitariosistema.

Ad esempio, microarray o “chip genetici” basati sul genoma umano consentono agli scienziati di esaminare simultaneamente l’accensione o lo spegnimento di migliaia di sequenze geniche in risposta a condizioni fisiologiche specifiche, ad esempio le cellule del sangue degli atleti prima e dopo l’esercizio.

I ricercatori sperano di utilizzare questi strumenti per analizzare i modelli al fine di comprendere meglio come agiscono contemporaneamente i numerosi percorsi coinvolti.

Giornalisti ed esperti in Salute, Medicina, Scienza, Nutrizione Umana.

Per contattarci, redazione@reporterspress.it