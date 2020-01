Come piegare o appendere alla gruccia una camicia

Tempo di lettura: 2 minuti

Piegare una camicia è molto importante per un uomo, soprattutto per chi è spesso fuori per lavoro e deve riporle dentro la valigia, per poi ritrovarle perfettamente stirate senza pieghe indesiderate; questo perché le camicie sono realizzate con tessuti che, pur di ottima qualità, una volta stropicciate formano delle pieghe praticamente impossibili da togliere senza un ferro da stiro.

Vi elenchiamo il metodo tradizionale “come piegare una camicia a maniche lunghe” , quello che probabilmente avrete usato anche voi almeno una volta nella vita.

Iniziate allacciando tutti i bottoni, compresi quelli dei polsini. Procediamo poi in questo modo:

stendete la camicia su una superficie abbastanza grande, con la parte dei bottoni rivolta verso il basso;

ripiegate di circa un terzo il fianco della camicia verso il centro del capo (la piegatura dovrebbe coincidere con il centro della spalla);

ripiegate la manica sopra di esso;

ripetete l’operazione anche dal lato opposto, facendo attenzione a controllare che la distanza tra la piegatura della spalla e il collo sia sempre la stessa da entrambi i lati;

a questo punto, contate circa 5 cm dal basso e ripiegate il bordo inferiore della camicia verso le spalle. In questa fase può anche essere utile tenere una mano all’interno, in modo da evitare la formazione di eventuali pieghe o imperfezioni;

girate completamente il capo e ci siete… camicia pronta per la valigia o da riporre sulla mensola dell’armadio.

Appendere le Camicie: i vantaggi

il primo buon motivo per appendere le camicie è quello che si manterranno stirate più a lungo, l’importante che non sia pressata in mezzo ad altri capi e che sia appesa sulla gruccia giusta. Quindi assicuratevi di avere abbastanza spazio nel vostro guardaroba per non stropicciare le vostre camicie.

Un altro grosso vantaggio nell’appendere le camicie è quello di individuare subito, tramite un rapido sguardo, il colore ed il modello della camicia, in modo da poterla abbinare velocemente e facilmente ad una giacca e cravatta. Diversamente, se fosse stata piegata e posta a pila, risulterebbe difficile individuarla ed estrarla dal guardaroba senza mettere in disordine il resto della pila.

Un ultimo vantaggio è quello della facilità e velocità di riporla in armadio , dopo un breve utilizzo, senza perdita di tempo.

Piegare le camicie : i vantaggi

Uno dei principali vantaggi di sapere come piegare le camicie è quello che ci consente di salvare spazio nel guardaroba. Questo risulta utilissimo per chi non ha grossi armadi spaziosi o cabine armadi, per cui piegandole e riponendole sui ripiani o nei cassetti a pile , recupererà spazio per indumenti più ingombranti.

Come piegare una camicia

Se non hai delle grucce adeguate , piegarle sarà sempre la soluzione migliore onde evitare che si formino pieghe o cedimenti nel tessuto stando appesi a lungo.

Ultimo ,ma non da meno, per la persona che viaggia spesso, sapere come piegare una camicia, significherà riporle in valigia in modo veloce e senza sforzo.

Fonte : sartoriamobilia.com

Shamira Olef – reporter / Luxury lifestyle dedicated to excellence, well-being, green themes, art, creativity, innovation and sustainable development – Mail, redazione@reporterspress.it