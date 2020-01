Come indossare e annodare la sciarpa uomo

Tempo di lettura: 2 minuti

La sciarpa uomo è uno degli accessori maschili che hanno una storia molto antica, infatti risalgono dalla scoperta delle tecniche di lavorazione e tessitura delle stoffe, quando venivamo avvolte attorno al collo e alla testa per ripararsi dal freddo.

Per questo motivo la sciarpa uomo è uno degli accessori uomo spesso trascurati, usata da molti per un motivo ben definito, cioè ripararsi dal freddo, e non come elemento di un outfit sofisticato.

E’ bene sottolineare che alquanto la sciarpa uomo sia molto simile alla cravatta, le regole del vestire vietano di scambiarle, in quanto non si può indossare un abito elegante con una sciarpa al collo, mentre è leggittimo farlo con una giacca sportiva per un look più formale.

Sciarpa Uomo

In realtà la sciarpa da uomo svolge due funzioni, ti riscalda il collo nelle stagioni fredde e allo stesso tempo aggiunge stile al tuo abbigliamento, soprattutto se viene indossata e annodata in modo corretto.

Come mettere la sciarpa?

Per capire come indossare una sciarpa uomo, vi elencheremo diversi modi per avere uno stile impeccabile.

Prima di capiere quale modo si addice al tuo stile bisogna considerare due elementi:

-le misure: queste sono variabili e vanno dai 15-35 cm di larghezza , ai 120-200 cm di lunghezza, quest’ultima fondamentale a determinare la scelta e il modo per annodarla al collo.

-i tessuti: importanti,a seconda della stagione, per riparasi dal freddo, le sciarpe di lana e cashmere sono i più caldi e quindi ti permettono nodi più semplici e meno eleganti in quanto più grossolani, viceversa tessuti in fibra sintetica, cotone o seta offrono nodi più snelli ed eleganti.

Passando ai modi per indossare le sciarpe da uomo, il più semplice si chiama Drappo:

si appoggia la sciarpa sulla spalle lasciandola cadere lungo il busto; è il metodo più indicato per gli outfit eleganti perché si abbina alle giacche con cravatta, ma si può abbinare anche a giacche più sportive, la sciarpa uomo deve essere di media lunghezza e viene preferita in stagioni meno fredde in quanto il collo non viene protetto.

Altri due modi simili sono quelli di avvolgere la sciarpa attorno al collo in maniera morbida e lasciar cadere le due estremità sul davanti ,oppure annodarla dal basso verso l’alto come se fosse un foulard uomo, cingendo il collo.

Quando le temperature si abbassano vertiginosamente, se hai una sciarpa uomo di media lunghezza allora puoi avvolgerla intorno al collo lasciando cadere le estremità sulla schiena,infilando queste ultime sotto il cappotto, ti farà stare più caldo e ordinato.

Con una sciarpa lunga invece, puoi provare il falso nodo che prevede un nodo a mano libera lungo il lato più lungo della sciarpa, nel quale poi infilare l’altra estremità della sciarpa, perfetto per outfit ricercati; oppure il nodo francese che si ottiene piegando la sciarpa al centro nel quale si infilano poi entrambe le estremità, risultando regolabile ed elegante, si preferisce solo con tessuti sintetici e poco voluminosi.

Fonte : Sartoria Mobilia

Shamira Olef – reporter / Luxury lifestyle dedicated to excellence, well-being, green themes, art, creativity, innovation and sustainable development