Come è nato il Business-Casual

Il Business-casual è nato nella Silicon Valley negli anni ’80. Era il prodotto di piccole aziende autonome, prevalentemente maschili, che davano la priorità ai risultati piuttosto che al processo, e passavano più tempo davanti agli schermi dei computer rispetto ad altri umani.

Il “Business-casual è stata un’idea tipicamente americana di inculcare una cultura del lavoro di inclusività”, continua Sims. “Sì, il capo potrebbe essere meglio vestito di te giorno per giorno, ma almeno in un giorno della settimana (” Dress-Down Friday “) tutti devono vestirsi male l’uno con l’altro.” kaki e polo – se non hawaiano – camicie.

Le radici del Casual Friday sono state fatte risalire, possibilmente in modo apocrifo, agli inglesi del 19 ° secolo che indossavano abiti di tweed prima di prendere il treno per le loro tenute di campagna per il fine settimana. Poi, nel 1966, alcuni geniali del marketing presso la Hawaiian Fashion Guild inventarono “Aloha Fridays”, che aiutò a germinare la nozione di informalità in ufficio.

Sfruttando la crescente resistenza dei dipendenti agli abiti tradizionali e le società alle camicie floreali, nel 1992 il dipartimento marketing del marchio americano di abbigliamento da lavoro Dockers ha inviato la sua fidata “Guida all’abbigliamento casual per affari” a 25.000 responsabili delle risorse umane. Ciò ha chiarito le cose, ma solo fino a un certo punto. Già nel 1995, il quotidiano Chicago Tribune dichiarava: “Benvenuti nel confuso mondo degli affari casuali”.

Cosa significa oggi Business-Casual

Come il suo nome, business-casual nel suo senso più stretto è stato un miscuglio. “Ha semplicemente sostituito una divisa (la tuta) con un’altra in polo e pantaloni di cotone”, afferma Sims.

Come ethos, tuttavia, il business casual è stato onnipresente, in parte grazie allo status della California come produttore di abbigliamento e cultura. Allora come oggi, le aziende tecnologiche sono state percepite come all’avanguardia; nel disperato tentativo di essere visti come adottando le migliori pratiche commerciali e in generale sembrano alla moda, altre aziende hanno rapidamente seguito (no) l’esempio.

Business-casual sta conquistando il mondo. A partire dal 2017, “l’abbigliamento professionale” per i membri del parlamento alla Camera dei Comuni non deve includere legami e il codice di abbigliamento per i leader al vertice del G8 del 2013 era “casual-casual”.

Anche le banche stanno acquistando: JP Morgan ha introdotto “business casual” nel 2016, nonostante le preoccupazioni dei dipendenti sul fatto che sembrerebbero non avere clienti da vedere. Goldman Sachs, nel frattempo, ha recentemente istituito un codice di abbigliamento “casual”, ma solo per il suo staff tecnico, e con un avvertimento: “Si prega di esercitare un giudizio nel determinare quando adattarsi all’abbigliamento aziendale come richiesto dalle circostanze, in particolare se si dispone di una riunione con il cliente. ”

Questo ci porta forse a una definizione lavorativa di business-casual in questa era anticonformista: dimostrazione di creatività e valorizzazione del tuo “marchio personale”, dimostrando al contempo rispetto per la tua posizione, le altre persone e te stesso.

Consigli di stile business-casual

Ristruttura il tuo abbigliamento per ufficio

Certo, un blazer indossato come separato è meno formale di un completo. Tuttavia, tieni presente che un numero a doppio petto, abbottonato d’oro è ancora troppo soffocante per smart-casual.

Cerca qualcosa di più rilassato: non strutturato, cioè con poca o nessuna imbottitura nella spalla. Una lunghezza leggermente più corta è anche più casual, per non parlare del contemporaneo. Marchi italiani come Boglioli, Barena e Aspesi hanno questo gioco al sicuro, ma puoi trovare solidi esempi alla fine premium della strada principale con artisti del calibro di Reiss e J.Crew.

Un buon blazer non strutturato è così morbido – realizzato con materiali flessibili come lana cotta o lana Merino – che è praticamente un cardigan, e in effetti alcune versioni sono lavorate a maglia, o addirittura in jersey. Sono ancora più casual, ma comunque più intelligenti di una felpa con cappuccio.

Fonte : fashionbeans.com

