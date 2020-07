Colombia: Brutal Covid-19, Misure dei gruppi armati

Tempo di lettura: 4 minuti

I gruppi armati in Colombia hanno commesso omicidi e altri abusi contro i civili nel tentativo di imporre le proprie misure per prevenire la diffusione di Covid-19, ha detto oggi Human Rights Watch. Dall’arrivo del nuovo coronavirus in Colombia, gruppi armati in diverse parti del Paese hanno imposto coprifuoco, blocchi e altre misure per prevenire la diffusione del virus. Per far rispettare le loro regole, i gruppi hanno minacciato, ucciso e attaccato le persone che percepiscono che non rispettano.

Tra marzo e giugno 2020, Human Rights Watch ha intervistato telefonicamente 55 persone in 13 stati della Colombia, tra cui leader della comunità, pubblici ministeri, personale delle organizzazioni umanitarie, agenti di polizia e residenti locali. Human Rights Watch ha anche esaminato opuscoli firmati da gruppi armati, nonché una serie di fonti secondarie, tra cui pubblicazioni dell’Ufficio del difensore dei diritti umani e gruppi locali per i diritti umani e rapporti dei media.

Human Rights Watch ha scoperto che i gruppi armati hanno informato le popolazioni locali che stavano imponendo regole per prevenire la diffusione di Covid-19 in almeno 11 dei 32 stati della Colombia: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander e Putumayo. In almeno cinque, i gruppi hanno usato la violenza per imporre la conformità e in almeno altre quattro hanno minacciato la violenza. I gruppi hanno comunicato, di solito attraverso opuscoli e messaggi WhatsApp, una vasta gamma di misure che includono il coprifuoco; lockdowns; restrizioni di movimento per persone, automobili e barche; limiti nei giorni e negli orari di apertura dei negozi; oltre a vietare l’accesso alle comunità per gli stranieri e le persone di altre comunità.

Human Rights Watch ha esaminato 20 opuscoli firmati da gruppi armati che sembrano autentici, sulla base di interviste con operatori umanitari locali, leader di comunità, agenti di polizia e pubblici ministeri. Ad esempio, i combattenti dell’Esercito di liberazione nazionale (ELN) a Bolivar, nel nord della Colombia, all’inizio di aprile hanno pubblicato un opuscolo annunciando che erano stati “costretti a uccidere le persone per preservare la vita” perché la popolazione non aveva “rispettato gli ordini di prevenire Covid -19 “. L’opuscolo afferma che “solo le persone che lavorano nei negozi di alimentari, nelle panetterie e nelle farmacie possono lavorare”, dicendo che gli altri dovrebbero rimanere “nelle loro case”.

I gruppi armati hanno imposto brutali “punizioni”, compresi gli omicidi, alle persone per presunto mancato rispetto. I gruppi coinvolti in questi crimini includono l’ELN, gruppi emersi dalla smobilitazione del 2016 dei guerriglieri delle forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC) e le forze di autodifesa gaitaniste della Colombia (AGC), emerse dalla presunta smobilitazione della destra- gruppi paramilitari di ala a metà degli anni 2000.

Il 26 aprile, i membri della colonna mobile Jaime Martínez, emersa dalla smobilitazione del 2016 delle FARC, hanno ucciso tre civili e feriti altri quattro nello stato sud-occidentale di Cauca. Le vittime sono state attaccate in un parco pubblico, ha riferito un procuratore e un funzionario dell’Ufficio del difensore civico per i diritti umani che ha indagato sul caso. Il procuratore ha affermato di avere prove che i civili sono stati uccisi per non aver rispettato le misure di blocco. I combattenti avevano avvertito le vittime che sarebbero state uccise se non avessero ottemperato, ha affermato il procuratore.

L’8 giugno, Edison León Pérez, leader della comunità di Putumayo, è stata uccisa. I membri di La Mafia, un gruppo armato che opera nella zona, sembrano averlo ucciso perché, giorni prima, aveva inviato una lettera alle autorità locali lamentando che il gruppo stava costringendo i residenti locali a organizzare checkpoint per interrogare e controllare le persone che entravano nella area per i sintomi di Covid-19, ha affermato un procuratore che ha esaminato il caso.

I gruppi armati hanno bruciato le motociclette delle persone che hanno violato le restrizioni ai movimenti dei gruppi. Human Rights Watch ha documentato tre casi di questo tipo, due a Cauca e uno a Guaviare.

A partire dal 13 luglio, la Colombia aveva confermato oltre 150.000 casi di Covid-19 e oltre 5.000 decessi legati al virus. Il governo ha adottato una serie di misure per contenere la diffusione di Covid-19, incluso un blocco a livello nazionale iniziato a fine marzo e che rimane in vigore.

Le misure imposte dai gruppi armati hanno ulteriormente minato l’accesso al cibo per le comunità che vivono in condizioni di povertà, che era già stato limitato dal blocco del governo. Un leader della comunità della città portuale sud-occidentale di Tumaco ha affermato che a causa delle regole dei gruppi armati che limitano la pesca, i residenti non hanno più pesce o molluschi da vendere. Il coprifuoco alle 17:00 significa anche che non possono più guadagnarsi da vivere vendendo cibo dagli stand di cibo di strada di notte. “Se [la gente] osa uscire, non c’è nessuno da comprare, quindi le famiglie muoiono di fame”, ha detto.

Le misure dei gruppi armati sono talvolta più ampie di quelle imposte dal governo, hanno affermato gli operatori umanitari e i leader della comunità. Il governo consente alle persone di lasciare le proprie case per accedere ai servizi sanitari o alle banche, nonché in altri casi di grave necessità , anche durante il coprifuoco. Tuttavia, gli operatori umanitari hanno affermato che gruppi armati in alcune parti di Nariño, Arauca, Putumayo e Guaviare non hanno permesso alle persone, compresi i malati, di lasciare le proprie case durante il coprifuoco.

Secondo il diritto internazionale dei diritti umani, il governo colombiano è obbligato a proteggere i diritti alla vita e all’integrità fisica adottando adeguate misure preventive contro le minacce ragionevolmente prevedibili da parte di attori privati, inclusi gruppi criminali organizzati e altri gruppi armati.

Il diritto internazionale umanitario è applicabile anche a tutte le parti coinvolte nei conflitti armati in corso in Colombia , proibisce attacchi deliberati ai civili e richiede il rispetto dei loro diritti.

Il governo colombiano ha anche l’obbligo di adottare misure efficaci e adeguate per impedire la diffusione di Covid-19 per proteggere il diritto alla salute delle persone, nonché per garantire i diritti su cibo e acqua.

“Le” punizioni “draconiane imposte dai gruppi armati per impedire la diffusione di Covid-19 significano che le persone nelle comunità remote e impoverite della Colombia rischiano di essere attaccate e persino uccise se lasciano le loro case”, ha detto Vivanco.

Cooperazione Internazionale, storia, spiritualità – Mail: knightsjournal@gmail.com