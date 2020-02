Cinque banche centrali si uniscono per esplorare valute digitali

Tempo di lettura: 1 minuto

La Bank of England, la Bank of Japan, la Banca centrale europea, la Bank of Canada e la Sveriges Riksbank (banca centrale svedese) insieme alla Bank of International Settlement hanno recentemente annunciato di essersi uniti per ricercare valute digitali della banca centrale .

Il nuovo gruppo, presieduto da Benoît Cœuré, capo dell’Innovation Hub della Banca dei regolamenti internazionali (BRI), e Jon Cunliffe, vice governatore della Banca d’Inghilterra e presidente del Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato della BRI, condividi apertamente le loro scoperte ed esperienze. Esamineranno le tecnologie emergenti, i casi d’uso e le opzioni di progettazione della valuta digitale, incluso il modo in cui tali valute funzionerebbero oltre i confini nazionali.

La formazione del gruppo non è un impegno a lanciare una valuta digitale della banca centrale, ma la coalizione mostra fino a che punto è arrivata l’idea e quanto peso ha con le banche centrali. In effetti, un sondaggio condotto dalla BRI un anno fa ha rilevato che circa il 70% delle banche centrali aveva progetti di valuta digitale delle banche centrali in corso o in corso.

