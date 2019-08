Cina, Vie en Rose apre negozio e lancia Tmall

Tempo di lettura: 1 minuto

La Vie en Rose ha annunciato che si sta espandendo in Cina mentre avanza con piani ambiziosi per raddoppiare le sue dimensioni e la redditività entro il 2022. Il rivenditore specializzato in lingerie e costumi da bagno canadesi sta aprendo il suo primo punto vendita in Cina, nel centro commerciale PO Park di Guangzhou, in programma il 30 agosto, con l’intenzione di aprire diverse sedi fisiche a Guangzhou nei prossimi due anni.

Il rivenditore, che si rivolge a donne di età compresa tra 25 e 45 anni, ha ora oltre 360 ​​negozi, inclusi 95 negozi al di fuori del Canada in oltre 15 paesi.

Per accompagnare l’apertura del negozio, il rivenditore ha annunciato che lancerà anche i suoi prodotti sulla piattaforma cinese di vendita online Tmall.

La società canadese di e-commerce e marketing digitale Web Presence in Cina sta supportando gli sforzi dell’azienda nel lancio.

Fonte

fashionunited.com

