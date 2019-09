Cina, Sistema finanziario e bancario

Tempo di lettura: 3 minuti

La maggior parte delle istituzioni finanziarie cinesi sono di proprietà statale e governate. I principali strumenti di controllo finanziario e fiscale sono la Banca popolare cinese (PBC) e il Ministero delle finanze , entrambi sotto l’autorità del Consiglio di Stato . La Banca popolare cinese ha sostituito la Banca centrale cinese nel 1950 e ha gradualmente rilevato le banche private .

Svolge molte delle funzioni di altre banche centrali e commerciali. Emette la valuta, controlla la circolazione e svolge un ruolo importante nell’erogazione delle spese di bilancio.

Inoltre, gestisce i conti, i pagamenti e le entrate delle organizzazioni governative e di altri organismi, il che le consente di esercitare una supervisione approfondita sulle loro prestazioni finanziarie e generali in considerazione dei piani economici del governo.

La PBC è anche responsabile del commercio internazionale e di altre transazioni all’estero .

Le rimesse di cinesi d’oltremare sono gestite dalla Banca di Cina (BOC), che ha un certo numero di filiali in diversi paesi.

Altre istituzioni finanziarie che sono cruciali, includono:

la China Development Bank (CDB), che finanzia lo sviluppo economico e dirige gli investimenti esteri ;

la Agricultural Bank of China (ABC), che prevede il settore agricolo;

la China Construction Bank (CCB), che è responsabile della capitalizzazione di una parte degli investimenti complessivi e della fornitura di fondi di capitale per alcune imprese industriali e delle costruzioni;

e la Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), che svolge le normali transazioni commerciali e funge da cassa di risparmio per il pubblico.

Le riforme economiche della Cina hanno notevolmente aumentato il ruolo economico del sistema bancario . In teoria qualsiasi impresa o individuo può rivolgersi alle banche per ottenere prestiti al di fuori del piano statale, in pratica il 75% dei prestiti delle banche statali va a imprese statali . (SOE)

Anche se quasi tutto il capitale di investimento era stato precedentemente fornito su una base di sovvenzione secondo il piano statale, dall’inizio della riforma la politica è passata a una base di prestito attraverso i vari istituti finanziari statali.

Si stima che, a partire dal 2011, 14 trilioni di Yuan di prestiti fossero in sospeso nei governi locali. Gran parte di quel totale è ritenuto dagli osservatori esterni come non performante.

Quantità crescenti di fondi sono rese disponibili attraverso le banche a fini economici e commerciali. Anche le fonti di capitale straniere sono aumentate.

La Cina ha ricevuto prestiti dalla Banca mondiale e da numerosi programmi delle Nazioni Unite, nonché da paesi (in particolare il Giappone ) e, in misura minore, da banche commerciali. Hong Kong è stata un importante canale di questo investimento, nonché una fonte stessa.

Il 23 febbraio 2012, la PBC ha mostrato la sua inclinazione a liberalizzare i suoi mercati dei capitali quando ha fatto circolare un programma decennale indicativo.

Sulla scia di questo sviluppo, le banche di Shenzhen sono state in grado di lanciare rimesse di yuan transfrontaliere per gli individui, un significativo spostamento nella PBC

restrizioni al controllo del capitale da quando ai cittadini cinesi era stato precedentemente vietato trasferire i loro yuan su conti esteri.

Con due borse valori ( Borsa di Shanghai e Borsa di Shenzhen ), il mercato azionario della Cina continentale aveva un valore di mercato di $ 4,48 trilioni a novembre 2014, che lo rende il secondo mercato azionario più grande del mondo.

Nell’agosto 2013, il governo centrale ha annunciato la creazione di un organo di alto livello non ancora nominato per raccogliere e analizzare informazioni e tendenze finanziarie.

La banca centrale parteciperebbe come le persone di altre organizzazioni impegnate in questioni finanziarie. Non avrebbe un’autorità di regolamentazione diretta, ma cercherebbe di funzionare al più alto livello professionale al fine di fornire una guida adeguata alle autorità di regolamentazione in merito a questioni come il sistema bancario ombra che sono potenziali fonti di instabilità.

Un articolo pubblicato su International Review of Economics & Finance nel 2010 da Mete Feridun (University of Greenwich Business School) e dai suoi colleghi forniscono prove empiriche che lo sviluppo finanziario favorisce la crescita economica in Cina.

Fonte

wikipedia.org

Reporter Freelance – Mail, asia2@reporterspress.it